Enquete BBB 20: qual foi o melhor barraco da edição?

Enquete BBB: Qual foi o melhor barraco da edição Sisters x grupão dos homens

Boca Rosa x Rafa Kalliman

Manu GManu Gavassi x Victor Hugo

Flay x Rafa Kalliman

Lucas x xepa Ver resultados

Sisters x grupão dos homens

Tem como esquecer o primeiro racha da casa, quando as mulheres se uniram para detonar os brothers que haviam criado uma estratégia suja para derrubá-las? Essa briga com certza não poderia faltar na enquete BBB 20.

A discórdia começou quando Hadon revelou para Marcella e Giselly que alguns dos brothers haviam tramado uma estratégia para desestabilizar a ala feminina do reality.

A ideia era que Lucas ‘seduzisse’ as participantes que eram comprometidas, queimando a imagem delas com o público. A médica e a advogada revelaram o plano dias depois para Mari Gonzalez, que ficou bastante abalada.

A notícia se espalhou rapidamente na casa do BBB 20, e todas as mulheres resolveram tirar satisfação com Hadson, Lucas e Felipe Prior.

A discussão acabou por ali, mas a treta se estendeu por várias semanas, sendo o motivo principal que levou à eliminação de parte dos homens da casa.

Boca Rosa x Rafa Kalliman: a primeira treta do BBB 20

É claro que a primeira briga do programa estaria nessa enquete BBB 20.

Logo na primeira festa do BBB 20 as influencers se desentenderam por acontecimentos de fora do reality, quando Bianca já tinha bebido demais.

Bia relembrou um encontro entre as duas pré-confinamento em um evento onde, aparentemente, se desencontraram.

Kalliman resolveu dar a sua versão sobre a história: “Eu te seguia há bastante tempo. Você foi fazer uma peça em Goiânia e eu te mandei direct”. A conversa continuou, dando a entender que Boca Rosa ignorou a mensagem da influencer.

“Como eu ia te seguir? Eu não tinha uma boa impressão de você”, rebateu Bia.

A discussão deu o que falar fora da casa do BBB 20, surgindo até mesmo especulações de fãs sobre quem estaria certa ou errada na história.

Com o passar dos dias e a convivência na casa, as briga entre as duas foi se intensificando, e Rafa chegou a ser indicada ao paredão quando Boca Rosa ganhou a liderança.

Enquete BBB 20: Manu Gavassi x Victor Hugo, quem tinha razão?

O grito de ‘falso’ que Manu Gavassi deu nessa treta ecoou por dias no Twitter, e podemos dizer que uma grande parte do público do BBB 20 se identificou com a sister.

Durante uma das festas, Victor Hugo e Felipe Prior conversavam sobre o jogo quando o arquiteto resolveu tirar a limpo uma fofoca que rolou dentro da casa envolvendo Giselly. Ele chamou a advogada, e o barraco começou.

Gizelly não deixou barato, e disparou que Victor Hugo era falso.

Mais tarde, foi a vez de Manu Gavassi perder a paciência e explodir com ele – uma das poucas vezes que a cantora se envolveu em alguma briga no BBB 20.

Novamente o motivo da briga foi combinação de votos e alianças na casa, e Manu quis saber porque Victor havia pedido para que outras sisters votasse nela.

“Quando você vira para duas pessoas que gostam de mim e pede para votar em mim sem motivo algum, eu crio um escândalo, eu falo para a câmera, eu faço o que quiser. Você é muito falso”, disparou.

Flay x Rafa Kalliman: a briga que virou meme

“Não gosto de você. Não sinto verdade em você. Acho você, sim, incoerente, você está onde te convém. Em todos os seus jeitos, falas, posicionamentos”.

Quem não lembra desse discurso, que virou meme e até foi dublado centenas de vezes no Tiktok?

Pois é, a fala história de Rafa Kalliman para Flay não ficaria de fora da nossa enquete BBB 20.

A briga entre as duas aconteceu após a eliminação de Gabi Martins e uma prova surpresa do líder com formação de um novo paredão em seguida.

Flay foi indicada por Thelma, que conquistou o poder do líder. Mais tarde, depois do ao vivo, a cantora disse que a justificativa da médica foi soberba e que não concordava.

Foi então que Manu Gavassi saiu em defesa da amiga, e Rafa Kalliman acabou na discussão que deu origem ao meme, lembrado até hoje e recriado pela influencer após o término do programa.

O dia em que Lucas se recusou a contribuir com compras da xepa

Não bastou se envolver em uma das maiores polêmicas do programas, Lucas Gallina queria mesmo era ver fogo no parquinho.

Em uma das ocasiões em que esteve na xepa – área com restrições alimentares do programa – Lucas se recusou a contribuir com estalecas para a compra da comida, prejudicando todo o grupo.

Ele chegou a assumir que a atitude foi tomada pensando em gerar briga: “”Eu botei zero ali para dar uma intriga. Não vai faltar comida. Se eu puder, se todo mundo fizer um prato igual, eu pego a minha parte e dou um pouco para o Babu”.

E ele conseguiu o que queria.