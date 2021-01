Teste de fidelidade no BBB 20: relembra a polêmica

Há quase um ano, Hadson, Felipe Prior, Lucas e Petrix Barbosa, tiveram a ideia ‘genial’ de tentar colocar em prova a fidelidade da ex-Panicat, Mari Gonzalez. Mas a estratégia dos homens no BBB 20 não durou muito tempo. Relembre!

Qual foi o plano dos homens do BBB 20?

Tudo começou durante uma conversa entre Guilherme Napolitano, Lucas Chumbo, Prior, Lucas Galina, Hadson e Petrix na hidromassagem na primeira semana do BBB 20.

Na conversa, Petrix afirmou que Mari tinha mais vantagem por ter um namordo ex-BBB, o modelo Jonas Sulzbach. “A baianinha [Mari] parece a mais inocente, mas é a mais sangue nos olhos”, disse, no que Lucas e Guilherme concordaram.

“Ela vai tentar seduzir vocês”, afirmou Napolitano. Em seguida, Hadson disse que estava “feliz porque os amigos estavam entendo”.

Depois da reunião dos homens no BBB 20, Hadson revelou que estava “usando o Lucas” para “queimar” as mulheres comprometidas fora do programa, principalmente a Mari. Chocada com a informação, Marcela afirmou para Prior e Hadson: “não conte comigo para fazer esse tipo de estratégia”.

‘Plano de sedução’ em ação no BBB 20

Logo na primeira festa do BBB 20, os ex-brothers ‘atacaram’. Enquanto as sisters curtiam a festa, Lucas Galina e Petriz conversavam sobre desestabilizar Mari e Bianca Andrade com a dança deles. “O único jeito de ganhar isso aqui é queimando elas”, disse o fisioterapeuta, embora namorasse há 8 anos quando entrou no programa. Além dele, Petriz também era comprometido.

Outra estratégia de Lucas foi fazer uma massagem em na ex-Panicat, que depois ficou preocupada. “O Lucas inventou de me fazer massagem… Agora eu fiquei noiada de acharem que ele está com maldade. Eu não ligo para o que os outros falam, eu ligo dele [o namorado Jonas] sofrer”, desabafou ela, com as amigas.

Para piorar a situação, o atleta Petrix Barbosa começou a dançar com Bianca na festa, e tocou nos seios da influencer. Fora do BBB 20, ele teve que prestar depoimento na delegacia por assédio, não apenas sobre Bianca, mas também em outra ocasião com Flayslane.

Sisters tiram satisfação após descobrirem o plano

Como Marcela e Gizelly sabiam do plano dos homens, elas contaram para as demais sisters. Apesar de terem resistido a contar, com receio de serem desacreditadas, elas tomaram coragem. As duas falaram com as sisters em uma reunião icônica no quarto céu.

Depois da conversa, uma das cenas mais marcantes do BBB 20 aconteceu: todas as sisters foram tirar satisfação com Hadson.

Para começar, Flayslane tomou a frente e questionou sobre o plano. Ao ser confrontado, Hadson negou o plano de sedução e disse que apenas estava tentando se defender dentro da casa.

Em seguida, Rafa Kalimann detonou Hadson, afirmando para que fora da casa ele “aprendesse a ser menos machista”, e recebeu o apoio das demais sisters.

As mulheres vão tirar satisfação com Hadson, Felipe e Lucas sobre a jogo sujo de fazer as mulheres traírem os maridos em rede nacional

