Cartola FC 2021: dicas de escalação para rodada #30

A rodada passada não foi boa para a maioria dos cartoleiros, já que a média geral foi de 34,09. Assim, o mito foi o jogador do Vasco, Talles Magno com 14 pontos. Como estamos na reta final do brasileirão, não podemos deixar passar as oportunidades. Sendo assim, para a rodada #30, fizemos uma lista com as melhores dicas de escalação para o Cartola FC. Desde já, não teremos todos os jogos válidos para o Fantasy, apenas oito entrarão na disputa. Veja quais são as dicas de escalação e os jogos para a rodada #30 do Cartola FC.

LEMBRE-SE: O mercado da rodada #30 fecha no sábado (16), às 18h (horário de Brasília).

Cartola FC: dicas de escalação para rodada #30

Na defesa do nosso time, temos o goleiro do Goiás, Tadeu. O time não terá uma tarefa fácil, vai enfrentar o Flamengo. Com tudo, o time do Fla, não vive boa fase, logo, tudo pode acontecer na Serrinha. Como Tadeu, é o dono das defesas difíceis e o time rubro-negro vai exigir muito, pode ser a combinação perfeita para boa pontuação.

Além disso, o zagueiro Sabino do Coritiba, é outra opção para a defesa do time. Com ótima regularidade e 4 gols na competição, o Coritiba joga contra o Vasco, no sábado. Assim como, Luccas Claro do Fluminense, que também é um zagueiro que faz gols e atua em todas as áreas do campo. Veja a lista completa das dicas de escalação para o cartola FC.

GOLEIRO

Tadeu (Goiás) C$ 8.99

ZAGUEIROS – Cartola FC

Sabino (Coritiba) C$ 8.86

Luccas Claro (Fluminense) C$ 7.25

LATERAIS

Moisés (Internacional) C$ 10.62

Isla (Flamengo) C$ 9.01

MEIAS – Cartola FC

Hyoran (Atlético-MG) C$ 12.65

Edenílson (Internacional) C$ 9.50

ATACANTES

Cano (Vasco) C$ 13.66

Keno (Atlético-MG) C$ 13.19

TÉCNICO – Cartola FC

Cuca (Santos) C$ 11.13

Total de cartoletas: 104.86

Antes de tudo, as disputas entre os times do brasileirão, estão cada vez mais equilibradas. Por isso, colocamos as melhores dicas de escalação e apostas para o Cartola FC. No meio de campo, por exemplo, temos jogadores de dois times que tem um leve favoritismo para a rodada #30. O jogador Hyoran do Atlético-MG e Edenílson do Internacional. Ambos são bons em desarmes e trabalham nas jogadas de gols.

Já no ataque do time, temos Cano do Vasco, que tem feito bons jogos. Sua última pontuação foi de 7.60 mesmo sem fazer gols. Agora, o time enfrenta o Coritiba, que é o último colocado da tabela de classificação. Assim como, Keno do Atlético-MG, o jogador não foi tão bem na rodada #29, mas tem 10 gols e 5 assistências na competição.

Cartola FC: jogos válidos para rodada #30

SÁBADO – 16 DE JANEIRO

Fluminense x Sport (Engenhão) – às 19h

Vasco x Coritiba (São Januário) – às 21h

DOMINGO – 17 DE JANEIRO

Santos x Botafogo (Vila Belmiro) – às 16h

Athletico-PR x São Paulo (Arena da Baixada) – às 16h

Atlético-MG x Atlético-GO (Mineirão) – às 18h15

Internacional x Fortaleza (Beira-Rio) – às 20h30

Ceará x RB Bragantino (Castelão CE) – às 20h30

SEGUNDA – 18 DE JANEIRO

Goiás x Flamengo (Serrinha) – às 20h

