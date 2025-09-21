Grenal hoje: onde assistir o jogo do Grêmio x Inter e horário (20/9)

Tem Grenal hoje, 20 de setembro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Grêmio e Internacional jogam às 17h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Veja onde assistir ao vivo.

Onde assistir o GreNal hoje ao vivo?

Com transmissão para quase todos os estados do Brasil, o clássico GreNal entre Grêmio e Inter será transmitido pela TV Globo e Premiere ao vivo.

TV Globo: a emissora exibe o jogo apenas para o Rio Grande do Sul. O restante do país assiste Flamengo e Vasco.

PREMIERE: o pay-per-view funciona como uma espécie de canal no Brasil. No entanto, o torcedor tem que desembolsar valor extra para comprar o pacote de canais. O Premiere só está disponível em operadoras de TV fechada e em plataformas como GloboPlay e Amazon Prime.

GLOBOPLAY: o serviço de streaming GloboPlay exibe a retransmissão dos canais SporTV e Premiere, através da sua plataforma ao vivo. Basta sintonizar com a conta de assinante e acompanhar ao vivo as imagens.

Como foi o último jogo do Grêmio x Inter?

No último encontro, Grêmio e Inter disputaram o início do Campeonato Brasileiro, em jogo no dia 19 de abril, e o placar terminou empatado em 1 x 1. Ainda neste ano, os times se enfrentaram em março pela final do Gaúchão. O jogo terminou empatado, mas o Colorado levantou o troféu graças a vantagem da primeira partida.

O Internacional é o maior campeão do Campeonato Gaúcho, com 46 títulos, enquanto o Grêmio possui 43 conquistas.

No total de confrontos entre as equipes, considerando todas as competições, ocorreram 447 partidas.