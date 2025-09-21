Notícias

Grenal hoje: onde assistir o jogo do Grêmio x Inter e horário (20/9)

Esse é o GreNal 448

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir o GreNal hoje Foto: Çağlar Gelmiş/ Pexels

Tem Grenal hoje, 20 de setembro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Grêmio e Internacional jogam às 17h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Veja onde assistir ao vivo.

Onde assistir o GreNal hoje ao vivo?

Com transmissão para quase todos os estados do Brasil, o clássico GreNal entre Grêmio e Inter será transmitido pela TV Globo e Premiere ao vivo.

TV Globo: a emissora exibe o jogo apenas para o Rio Grande do Sul. O restante do país assiste Flamengo e Vasco.

PREMIERE: o pay-per-view funciona como uma espécie de canal no Brasil. No entanto, o torcedor tem que desembolsar valor extra para comprar o pacote de canais. O Premiere só está disponível em operadoras de TV fechada e em plataformas como GloboPlay e Amazon Prime.

GLOBOPLAY: o serviço de streaming GloboPlay exibe a retransmissão dos canais SporTV e Premiere, através da sua plataforma ao vivo. Basta sintonizar com a conta de assinante e acompanhar ao vivo as imagens.

Como foi o último jogo do Grêmio x Inter?

No último encontro, Grêmio e Inter disputaram o início do Campeonato Brasileiro, em jogo no dia 19 de abril, e o placar terminou empatado em 1 x 1. Ainda neste ano, os times se enfrentaram em março pela final do Gaúchão. O jogo terminou empatado, mas o Colorado levantou o troféu graças a vantagem da primeira partida.

O Internacional é o maior campeão do Campeonato Gaúcho, com 46 títulos, enquanto o Grêmio possui 43 conquistas.

No total de confrontos entre as equipes, considerando todas as competições, ocorreram 447 partidas.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Novela Terra Nostra de 1999 será reprisada na Globo

Ao vivo: onde vai passar o jogo do Corinthians x Bahia hoje (16/08/25)

Cantora Preta Gil deixa único filho e uma família grande

Messi joga? Onde assistir o jogo do PSG x Inter Miami neste domingo

Após vencer China, Brasil de vôlei masculino enfrenta a Itália

Brasileira Juliana Marins que caiu em vulcão morre na Indonésia

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes