Quem saiu do BBB 26: Maxiane é eliminada com 63,21% dos votos

Maxiane foi quem saiu do BBB 26 nesta terça-feira, 24 de fevereiro. A sister recebeu 63,21% dos votos em uma disputa contra Milena (36,11%) e Chay (0,68%), que seguem no jogo.

Como foi a eliminação de Maxiane

O paredão começou com Chay imunizando Gabriela. O líder Jonas indicou Milena. O mais votado da casa foi Cowboy. Chay deu contragolpe em Maxiane. Cowboy se livrou na prova bate e volta.

Veja o discurso de Tadeu:

“Chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 14. Quantas vezes eu não venho aqui para dizer que alguém que está deixando o jogo poderia se comprometer mais? Pois não é o caso de hoje. As três buscaram o protagonismo, cada uma de seu jeito: agindo, reagindo se atrapalhando e, acima de tudo, se entregando. Mas, alguém tem que ir embora hoje. Termina aqui uma grande parceria entre duas mulheres no BBB.

E aí, como imaginar uma sem a outra dentro dessa casa? É como a música de Claudinho & Buchecha, como imaginar Ana Paula sem tia Milena, Gabi sem Chai ou Marciele sem Maxiane, tem gente que até confunde. Os nomes são parecidos, elas são parecidas, dividem tudo entre elas… quando a Max entrou na casa, uma das primeiras pessoas que ela encontrou foi a cunhã. Curiosamente, uma de azul e outra de vermelho como se fossem o Caprichoso e o Garantido se abraçando em um abraço que nunca mais terminou. A Ana Paula nem teve outra chance de ter outra melhor amiga. A Milena já veio lá de dentro empolgadíssima dizendo ‘olha ela’ e abraçando, celebrando. Em menos de 24 horas depois a Ana Paula já tinha sacramentado o apelido Tia Milena. Sobreviveram juntas ao primeiro Paredão da temporada e agora são unha e carne, dormem na mesma cama. São inseparáveis.

Chai e Gabi se conheceram no ambiente mais inóspito, estavam entre as primeiras pessoas a entrar no famigerado Quarto Branco. E sair de lá, juntas, para vir para essa casa, criou um laço fortíssimo. Elas podem até ficar distante no jogo, mas, quando se pede prioridade, Gabi é Chai, Chai é Gabi, do BBB à Sapucaí. E vendo essas amizades, eu me lembro das palavras de Ruby Akuda. Ela disse: ‘Você não pode fugir das partes difíceis da vida.

Tudo que você pode fazer é encontrar pessoas que te apoiem nesses momentos’. Essas amizades continuam lá fora, mas um desses laços vai ser cortado aqui dentro. Qual desses? Um dia desses eu ouvi de algum de vocês que mesmo a Eliminação de alguém não é resposta, porque cada um está fazendo tanta coisa individualmente e, na verdade, tanta coisa muda dentro desse BBB 26, vocês estão vendo. Na verdade, a cada dia tem tanta coisa diferente. Cada indivíduo parece ser capaz de mudar, sozinho, os rumos dessa casa.

E aí que azar cair no Paredão no momento desfavorável para você. E é difícil não lembrar que pequenos detalhes poderiam ter mudado a história dessa semana, e você não estaria nem aqui. Se a tia Milena jogado aquela bolinha um pouquinho mais para a esquerda teria vencido a Prova do Líder e a semana seria toda diferente. Se a Chai tivesse agido de outra forma no Duelo de Risco, estaria imune. E a Max, que estava na frente na Prova Bate e Volta acabou errando a mira. Por um detalhe, esse Paredão seria adiado para você e a sua história poderia ser bem mais longa no Big Brother. Não tem como prever, é importante tentar se preparar para tudo. Mas, muitas vezes, para os momentos decisivos e imprevisíveis, é impossível ensaiar. Quem sai hoje é você: Maxiane”.

Programação da semana

Quarta-feira (25/2): festa do líder Jonas

Quinta-feira (26/2): prova do líder

Sexta-feira (27/2): mira do líder

Sábado: festa (28/2): prova do anjo e festa

Domingo (29/2): lá vem novo paredão

Onde passa o Bate-papo do BBB?

A eliminada da semana participa do Bate-papo BBB com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, logo após o fim do programa ao vivo na Globo. A entrevista é exibida gratuitamente no Gshow e Globoplay – basta ter uma conta gratuita Globo.com para acessar o conteúdo. O papo também fica salvo nas plataformas para quem perder no horário que foi exibido conseguir assistir depois.

Na quarta-feira, 18, ele participa do café da manhã com Ana Maria Braga no Mais Você a partir das 10h35, horário de Brasília.