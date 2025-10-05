Temperatura Máxima hoje vai exibir o filme Todos Somos Heróis

A Temperatura Máxima deste domingo, dia 5 de outubro, vai exibir “Todos Somos Heróis”, a partir das 12h30. O filme indiano foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional, e conta com os atores Tovino Thomas, Kunchacko Boban, e Asif Ali.

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje?

“2018: Todos São Heróis” é sobre as inundações ciclônicas de monção que atingiram o estado de Kerala em agosto daquele ano, um desastre épico comparado pelos moradores locais à maior inundação do século anterior. O filme segue a fórmula consagrada dos filmes de desastre — acompanhando personagens variados, dentro e fora do funcionalismo público, enquanto enfrentam a calamidade que se desenrola ao seu redor.

Alguns se apresentarão. Alguns subestimarão o risco. Alguns sobreviverão e alguns morrerão.

A novidade na trama é o papel que as mudanças climáticas estão desempenhando na elevação do nível do mar, agravando ainda mais esses eventos costeiros, algo que mais de um personagem menciona. E há uma maneira inovadora de um Centro de Operações de Emergência de Keral convocar voluntários — via WhatsApp. Uma legião de jovens em ciclomotores aparece para o trabalho em uma das melhores cenas dos filmes de Jude Anthany Joseph.

“2018” tem como lema um aforismo de abertura: “Toda calamidade é apenas ‘notícia’ até nos atingir”.

Para aqueles que desejam assistir ao filme da Temperatura Máxima hoje pela internet, o Globoplay oferece a opção de acompanhar a programação ao vivo da TV Globo.

Ainda hoje, a partir das 00h10, a emissora exibe no Domingo Maior o filme Desejo de Justiça. Um ex-gângster recorre aos seus velhos hábitos depois de descobrir que sua esposa foi sequestrada por um sequestrador nefasto..