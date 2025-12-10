Acabou a greve de ônibus em São Paulo ou não?

Boa notícia para quem depende do transporte coletivo em São Paulo: a greve de ônibus chegou ao fim. O prefeito Ricardo Nunes confirmou na noite de terça-feira, 9 de dezembro, que a paralisação foi encerrada após reunião com representantes do sindicato e das empresas. Na quarta-feira, dia 10, o serviço deve estar funcionando normalmente.

Fim greve dos ônibus em São Paulo

Segundo Nunes, a frota está sendo restabelecida gradualmente e deve operar normalmente. O prefeito afirmou que as viações se comprometeram a pagar o 13º salário integral de motoristas e cobradores no dia 12 de dezembro, conforme previsto. Ele disse que, caso o acordo não seja cumprido, notificará as empresas já no dia 13 para iniciar o processo de caducidade dos contratos.

O prefeito também reforçou que a prefeitura vai acionar a Justiça para responsabilizar os organizadores da paralisação. Ele apontou que não houve assembleia formal da categoria nem o aviso prévio de 72 horas exigido por lei.

A paralisação começou por volta das 16h e afetou cerca de 3,3 milhões de passageiros. A retirada dos ônibus das linhas também provocou recorde de congestionamento em 2025.

A paralisação dos trabalhadores dividiu opiniões na redes sociais. “Super apoio por que eles merecem isso e nada disso teria acontecido se não fosse o prefeito que temos”, escreveu uma seguidora. “Cheguei se mais tarde em casa, em ônibus lotado por causa da greve dos motoristas, mas sou total apoio aos trabalhadores”, apoiou outra internauta.

Já outro seguidor criticou a decisão. “Lamentável acontecer isso sem um aviso prévio”.