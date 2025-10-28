O que é o estágio 2 no Rio de Janeiro em dia de operação
Mais de 60 pessoas morreram em operação e população deve ter atenção redobrada
Nesta terça-feira, 28 de outubro, polícias Militar e Civil deflagraram operação nos complexos da Penha e do Alemão, para prender lideranças criminosas e impedir o fortalecimento do Comando Vermelho. Com isso, o dia no Rio de Janeiro virou um caos e o município entrou em estágio 2 de atenção, o que significa risco de ocorrência de alto impacto.
Mais de 60 pessoas morreram.
Cuidados no estágio 2 de segurança
No estágio 2 de segurança, as recomendações da prefeitura são:
- Evite circular nas regiões impactadas pelas ocorrências policiais;
- Permaneça em local seguro;
- Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;
- Baixe o aplicativo do COR.Rio, disponível para Android (http://bit.ly/appcor_android) ou iOS (http://bit.ly/appcor_ios );
- Se necessário, use os telefones de emergência 190 (Polícia Militar) e 193 (Corpo de Bombeiros).
De acordo com o governo do estado, 81 pessoas foram presas, 72 fuzis apreendidos e “grande quantidade de drogas ainda em contabilização”. A operação continua em andamento.
Conforme dados da Prefeitura do Rio de Janeiro, divulgados pelo Centro de Operações e Resiliência (COR), ocorrências policiais levaram à interdição provisória de ruas ao redor de comunidades como Complexos do Alemão, Penha, Chapadão e São Francisco Xavier, na Zona Norte, e nas regiões da Freguesia (Jacarepaguá) e Taquara (Zona Sudoeste).
O impacto se estendeu ao sistema de transporte:
- A Rio Ônibus indicou que os desvios de tráfego resultaram na mudança do itinerário de mais de 100 linhas.
- Já a Mobi-Rio comunicou que os corredores Transbrasil e Transcarioca do BRT, além dos serviços de integração, foram atingidos pelas alterações causadas pelos eventos de segurança.