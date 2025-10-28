Mais de 60 pessoas morreram em operação e população deve ter atenção redobrada

O que é o estágio 2 no Rio de Janeiro em dia de operação

Nesta terça-feira, 28 de outubro, polícias Militar e Civil deflagraram operação nos complexos da Penha e do Alemão, para prender lideranças criminosas e impedir o fortalecimento do Comando Vermelho. Com isso, o dia no Rio de Janeiro virou um caos e o município entrou em estágio 2 de atenção, o que significa risco de ocorrência de alto impacto.

Mais de 60 pessoas morreram.

Cuidados no estágio 2 de segurança

No estágio 2 de segurança, as recomendações da prefeitura são:

Evite circular nas regiões impactadas pelas ocorrências policiais;

Permaneça em local seguro;

Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;

Baixe o aplicativo do COR.Rio, disponível para Android (http://bit.ly/appcor_android) ou iOS (http://bit.ly/appcor_ios );

Se necessário, use os telefones de emergência 190 (Polícia Militar) e 193 (Corpo de Bombeiros).

De acordo com o governo do estado, 81 pessoas foram presas, ​72 fuzis apreendidos e “grande quantidade de drogas ainda em contabilização”. A operação continua em andamento.

Conforme dados da Prefeitura do Rio de Janeiro, divulgados pelo Centro de Operações e Resiliência (COR), ocorrências policiais levaram à interdição provisória de ruas ao redor de comunidades como Complexos do Alemão, Penha, Chapadão e São Francisco Xavier, na Zona Norte, e nas regiões da Freguesia (Jacarepaguá) e Taquara (Zona Sudoeste).

O impacto se estendeu ao sistema de transporte: