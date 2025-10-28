DCI RJ

O que é o estágio 2 no Rio de Janeiro em dia de operação

Mais de 60 pessoas morreram em operação e população deve ter atenção redobrada

Escrito por Anny Malagolini
estágio 2 no Rio de Janeiro Foto: luoman/ Getty Images

Nesta terça-feira, 28 de outubro, polícias Militar e Civil deflagraram operação nos complexos da Penha e do Alemão, para prender lideranças criminosas e impedir o fortalecimento do Comando Vermelho. Com isso, o dia no Rio de Janeiro virou um caos e o município entrou em estágio 2 de atenção, o que significa risco de ocorrência de alto impacto.

Mais de 60 pessoas morreram.

Cuidados no estágio 2 de segurança

No estágio 2 de segurança, as recomendações da prefeitura são:

  • Evite circular nas regiões impactadas pelas ocorrências policiais;
  • Permaneça em local seguro;
  • Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;
  • Baixe o aplicativo do COR.Rio, disponível para Android (http://bit.ly/appcor_android) ou iOS (http://bit.ly/appcor_ios );
  • Se necessário, use os telefones de emergência 190 (Polícia Militar) e 193 (Corpo de Bombeiros).

De acordo com o governo do estado, 81 pessoas foram presas, ​72 fuzis apreendidos e “grande quantidade de drogas ainda em contabilização”. A operação continua em andamento.

Conforme dados da Prefeitura do Rio de Janeiro, divulgados pelo Centro de Operações e Resiliência (COR), ocorrências policiais levaram à interdição provisória de ruas ao redor de comunidades como Complexos do Alemão, Penha, Chapadão e São Francisco Xavier, na Zona Norte, e nas regiões da Freguesia (Jacarepaguá) e Taquara (Zona Sudoeste).

O impacto se estendeu ao sistema de transporte:

  • A Rio Ônibus indicou que os desvios de tráfego resultaram na mudança do itinerário de mais de 100 linhas.
  • Já a Mobi-Rio comunicou que os corredores Transbrasil e Transcarioca do BRT, além dos serviços de integração, foram atingidos pelas alterações causadas pelos eventos de segurança.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

