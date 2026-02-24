AC/DC faz show em São Paulo hoje: veja horário e setlist

O AC/DC está de volta ao Brasil após 17 anos e se apresenta nesta terça-feira, 24 de fevereiro, no MorumBis, em São Paulo. The Pretty Reckless fará a abertura do show. Ao todo, a banda de rock fará três apresentações na cidade.
Que horas começa o Show do AC/DC
Com clássicos como “Highway to Hell”, “Thunderstruck” e “Back in Black”, o show está marcado para começar às 21h. O show do Pretty Reckless começa às 19h30.
A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) montou um esquema especial de monitoramento que começa às 14h e vai até a meia-noite.
Para evitar gargalos, diversas vias do entorno serão interditadas:
- Avenida Giovanni Gronchi e Avenida Jorge João Saad;
- Praça Roberto Gomes Pedrosa e Praça Santos Coimbra;
- Avenida Jules Rimet e Rua Corgie Assad Abdalla.
DICA DO DCI: para fugir do trânsito e da dificuldade de estacionar, a melhor opção é o transporte público. A estação São Paulo–Morumbi (Linha 4–Amarela) é a mais próxima e fica a poucos minutos de caminhada do estádio.
Veja o provável setlist do AC/DC no Brasil: If You Want Blood (You’ve Got It), Back in Black, Demon Fire, Shot Down in Flames, Thunderstruck, Have a Drink on Me, Hells Bells, Shot in the Dark, Stiff Upper Lip, Highway to Hell, Shoot to Thrill, Sin City, Jailbreak, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, High Voltage, Riff Raff, You Shook Me All Night Long, Whole Lotta Rosie, Let There Be Rock, T.N.T. e For Those About to Rock (We Salute You).
Por que a banda tem esse nome?
AC/DC é uma abreviação de “corrente alternada/corrente contínua”. No mundo da eletricidade, isso significa que um dispositivo é compatível com ambos os tipos de corrente. Para os irmãos Young, representava suas performances poderosas e alta energia. O grupo de rock australiano foi formado por dois irmãos nascidos na Escócia, em Sydney. Malcolm Young tocava guitarra rítmica. Seu irmão mais novo, Angus Young, conhecido por seu uniforme escolar, tocava guitarra solo.
A irmã de Malcolm e Angus descobriu o termo enquanto trabalhava em sua máquina de costura. Malcolm compartilhou a história em um pequeno documentário. Embora os australianos os chamem de Acca Dacca, a pronúncia correta é letra por letra.
Desde sua formação em 1973 até o lançamento de seu primeiro álbum em 1975, o AC/DC teve vários integrantes diferentes. Entre eles, Larry Van Kriedt, Dave Evans e Colin Burgess. Atualmente, a banda conta com Angus Young na guitarra; Brian Johnson nos vocais; Stevie Young na guitarra; Chris Chaney no baixo; e Matt Laug na bateria.
Originalmente, a banda tinha uma imagem de glam rock. Isso se devia principalmente à aparência e à voz de Dave Evans como vocalista principal. Mas quando o AC/DC decidiu seguir um som de blues-rock mais pesado, Bon Scott substituiu Evans.