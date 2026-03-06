Cantor Latino sofre acidente de ônibus em rodovia do interior de São Paulo

O cantor Latino sofreu um acidente de ônibus na manhã desta sexta-feira (6), na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 308, próximo ao município de Matão, no interior de São Paulo.

Segundo a concessionária Ecovias Noroeste Paulista, responsável pela administração do trecho, o ônibus trafegava pela faixa da direita da pista norte quando, por motivos ainda não esclarecidos, o motorista perdeu o controle da direção. O veículo acabou atravessando para a pista sul e parou no acostamento, na contramão.

Apesar do susto, não houve registro de vítimas graves.

Nas redes sociais, Latino comentou o episódio e demonstrou alívio pelo desfecho do acidente. “Livramento […] gratidão por estarmos vivos, Jesus”, escreveu o cantor em uma publicação no Instagram.

O ônibus havia saído de Mogi das Cruzes e seguia viagem para São José do Rio Preto, onde o artista tem apresentação marcada para sábado (7). Até o momento, o show não foi cancelado.

Ao portal g1, o empresário do cantor, Bruno Freire Ribeiro, afirmou que Latino passa bem após o acidente. Dois integrantes da equipe, um baixista e um roadie, sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para unidades de atendimento médico da região.

De acordo com a Ecovias Noroeste Paulista, o ônibus transportava 17 pessoas no momento do acidente. A concessionária informou ainda que não foi necessária a interdição das faixas da rodovia, o que evitou impacto no tráfego da região.

Após o atendimento da ocorrência, o veículo foi liberado e conseguiu seguir viagem normalmente.

O próprio cantor compartilhou imagens e relatos sobre o ocorrido, agradecendo pelo que classificou como um “livramento”. O artista tranquilizou fãs ao afirmar que todos os integrantes da equipe estão bem.