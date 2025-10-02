Metanol em SP: veja onde estão os bares interditados em São Paulo

Operação em São Paulo, realizada na quarta-feira, 1, fechou seis estabelecimentos por suspeita de comercialização de bebidas alcoólicas adulteradas. As informações são do gabinete de crise criado pelo governo estadual para coordenar as ações de enfrentamento aos casos de intoxicação por metanol.

Bares interditados – metanol

De acordo com o governo estadual, os bares fechados ficam nos bairros da Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins e Mooca, áreas nobres da capital, e também nas cidades de São Bernardo e Barueri, na região metropolitana de São Paulo.

Só em Barueri, cidade que é colada na capital, foram apreendidas 128 mil garrafas de vodca. Lacrado, o lote aguarda a apresentação da documentação para liberação.

A fiscalização é feita de modo conjunto entre as secretarias de Saúde, Segurança Pública, Fazenda e Justiça. As medidas, conforme o governo estadual, “são cautelares, e o envolvimento dos estabelecimentos com os casos é investigado”.

Em Mogi das Cruzes, houve a apreensão de 80 garrafas de bebidas alcoólicas com indícios de adulteração e falsificação em uma adega. Só no município de Americana, duas pessoas foram detidas e mais de 17,7 mil bebidas apreendidas.

No balaço do gabinete, também consta a apreensão de 802 garrafas, sendo 660 em distribuidoras e 142 em três bares da capital.