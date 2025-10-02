DCI SP

Metanol em SP: veja onde estão os bares interditados em São Paulo

Seis bares foram interditados em região nobre da capital

Escrito por Anny Malagolini
Metanol sp Foto: Kittisak Kaewchalun/Getty Images

Operação em São Paulo, realizada na quarta-feira, 1, fechou seis estabelecimentos por suspeita de comercialização de bebidas alcoólicas adulteradas. As informações são do gabinete de crise criado pelo governo estadual para coordenar as ações de enfrentamento aos casos de intoxicação por metanol.

Bares interditados – metanol

De acordo com o governo estadual, os bares fechados ficam nos bairros da Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins e Mooca, áreas nobres da capital, e também nas cidades de São Bernardo e Barueri, na região metropolitana de São Paulo.

Só em Barueri, cidade que é colada na capital, foram apreendidas 128 mil garrafas de vodca. Lacrado, o lote aguarda a apresentação da documentação para liberação.

A fiscalização é feita de modo conjunto entre as secretarias de Saúde, Segurança Pública, Fazenda e Justiça. As medidas, conforme o governo estadual, “são cautelares, e o envolvimento dos estabelecimentos com os casos é investigado”.

Em Mogi das Cruzes, houve a apreensão de 80 garrafas de bebidas alcoólicas com indícios de adulteração e falsificação em uma adega. Só no município de Americana, duas pessoas foram detidas e mais de 17,7 mil bebidas apreendidas.

No balaço do gabinete, também consta a apreensão de 802 garrafas, sendo 660 em distribuidoras e 142 em três bares da capital.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Confira os feriados de outubro em São Paulo neste ano

Confira o ranking das ruas mais violentas de São Paulo em 2025

Manifestação no dia 21 de setembro terá Gil, Chico Buarque e Caetano

Quando começa a Primavera de 2025 e como será a estação

Museu do Ipiranga terá entrada gratuita no feriado de 7 de Setembro

Desfile de 7 de Setembro em SP acontece no Anhembi em 2025

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes