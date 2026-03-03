Que horas começa o eclipse da lua de sangue e como ver em São Paulo

Os moradores de São Paulo terão a chance de acompanhar, nas primeiras horas do dia 3 de março, um dos fenômenos astronômicos mais aguardados do ano: o eclipse lunar total, popularmente conhecido como “Lua de Sangue”. O evento acontece quando a Lua cheia entra completamente na parte mais escura da sombra da Terra, chamada umbra, ganhando um tom avermelhado impressionante.

O que será possível ver em SP?

Em São Paulo, será possível acompanhar apenas o começo do fenômeno. Diferentemente do que ocorre em outras partes do mundo, a fase mais intensa, a totalidade, quando a Lua ganha o tom avermelhado característico da chamada “Lua de Sangue”, não será visível no Brasil, pois acontecerá após o pôr da Lua no território nacional.

Às 5h44, começa o eclipse penumbral. Nessa fase, a Lua entra na penumbra da Terra, uma sombra mais clara. A mudança no brilho é sutil e pode ser difícil de perceber a olho nu.

Às 6h50, tem início o eclipse parcial. Aqui, a sombra mais escura da Terra (umbra) começa a encobrir visivelmente a superfície lunar, criando o efeito de “mordida” na Lua. Essa etapa é mais perceptível e rende boas imagens.

No entanto, a fase total, quando a Lua fica completamente imersa na umbra e adquire a coloração vermelho-alaranjada, ocorre entre 8h04 e 9h02, horário em que a Lua já terá se posto no Brasil. Por isso, a famosa “Lua de Sangue” não poderá ser vista em território brasileiro desta vez.

Veja como fica o cronograma em São Paulo (horário de Brasília):

5h44 – Início do eclipse penumbral

6h50 – Início do eclipse parcial

8h04 às 9h02 – Fase total (não visível no Brasil)

Quem não conseguir acompanhar o eclipse a olho nu poderá assistir a transmissões gratuitas pela internet. Portais especializados em astronomia, como o Space.com, costumam realizar coberturas ao vivo, com explicações em tempo real sobre cada fase do fenômeno.

Por que a Lua fica vermelha?

Durante a totalidade, a luz solar atravessa a atmosfera da Terra antes de atingir a Lua. Nesse processo, os tons azulados são dispersados, enquanto os comprimentos de onda avermelhados continuam seu caminho. O resultado é a coloração intensa que dá nome ao fenômeno.

Mesmo sem a fase total visível em São Paulo, o eclipse parcial ainda é um espetáculo interessante, especialmente para quem aprecia astronomia ou fotografia.

Dicas para quem vai tentar observar

Escolha um ponto com vista livre para o oeste.

Comece a observar antes das 6h, para acompanhar desde a fase penumbral.

Verifique a previsão do tempo — nuvens podem comprometer a visibilidade.

Não é necessário qualquer tipo de proteção ocular: eclipses lunares são seguros para observação a olho nu.

Apesar de a fase total não aparecer no céu brasileiro, a madrugada ainda reserva um belo momento astronômico para quem estiver disposto a acordar cedo.