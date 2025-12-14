Veja horário da manifestação da esquerda na Paulista nesse domingo
Ato é contra PL da Dosimetria aprovada pela Câmara dos Deputados
Neste domingo, 14 de dezembro, acontece manifestação na Avenida Paulista, em frente ao MASP (Museu de Arte de São Paulo), em ato convocado pela esquerda. O início está marcado para às 14h (de Brasília).
Motivo da manifestação na Paulista hoje
A manifestação na Paulista neste domingo foi convocada após a Câmara dos Deputados aprovar a PL da Dosimetria, um projeto que reduz a pena dos condenados pela tentativa de golpe de estado no dia 8 de de janeiro 2023. Com isso, até o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser beneficiado.
A Prefeitura de São Paulo informou que neste domingo o Programa Ruas Abertas da Avenida Paulista e da Liberdade, estará suspenso neste domingo. O motivo não é a manifestação, mas sim a realização da segunda fase da FUVEST, conforme a Portaria n° 076 SUB-SÉ/GAB/Aj/2025. Dessa forma, as vias estarão liberadas para a circulação de veículos, o que contribui para melhorar o fluxo e facilitar o deslocamento dos candidatos e da população.
Ao todo, 49 cidades devem ter o ato hoje.
Cidades com manifestação neste domingo
No Norte do país, os atos acontecem em Belém (PA), na escadinha das Docas, às 9h; em Boa Vista (RR), na praça das Águas, às 17h; em Macapá (AP), na praça Veiga Cabral, às 16h; em Manaus (AM), na faixa liberada da avenida Getúlio Vargas, às 9h; em Porto Velho (RO), na praça da Estrada de Ferro, às 15h; e em Rio Branco (AC), no Lago do Amor, às 15h.
No Nordeste, as mobilizações estão marcadas para Aracaju (SE), na praia da Cinelândia, às 14h; Fortaleza (CE), no espigão da Rui Barbosa, na Praia de Iracema, às 15h; João Pessoa (PB), no busto de Tamandaré, às 9h; Maceió (AL), na praça 7 Coqueiros, às 9h; Mossoró (RN), no Teatro Municipal, às 17h; Natal (RN), na calçada do Ferreira Costa, às 9h; Recife (PE), na rua da Aurora, às 14h; Salvador (BA), no Cristo da Barra, às 9h; São Luís (MA), no Largo do Carmo, às 9h; Sobral (CE), no boulevard do Arco, às 18h; e Teresina (PI), na praça Pedro II, às 9h.
No Centro-Oeste, Brasília (DF) concentra o ato no SESI Lab, com marcha até o Congresso Nacional, a partir das 10h; Campo Grande (MS) recebe a manifestação na avenida Afonso Pena com a rua 14 de Julho, às 8h; Cuiabá (MT), na praça Ulysses Guimarães, às 8h; e Goiânia (GO), na praça Universitária, às 15h.
No Sudeste, os encontros estão previstos para Araçatuba (SP), na Câmara Municipal, às 9h; Belo Horizonte (MG), na praça Raul Soares, às 9h; Botucatu (SP), em frente à EECA, às 10h; Campinas (SP), no Largo do Pará, às 9h; Divinópolis (MG), na feira do Niterói, às 8h30; Ipatinga (MG), na feira do Canaã, às 9h30; Juiz de Fora (MG), na praça da Estação, às 10h; Montes Claros (MG), na praça da Matriz, às 8h; Passos (MG), na feira livre da JK, às 9h; Poços de Caldas (MG), na praça Pedro Sanches, às 10h.
Ribeirão Preto (SP), na esplanada Pedro II, às 15h30; Rio de Janeiro (RJ), no posto 5 de Copacabana, às 14h; Santos (SP), na Estação da Cidadania, na avenida Ana Costa, às 14h; São Paulo (SP), em frente ao MASP, às 14h; Serra do Cipó (MG), na praça Central, às 10h; Sorocaba (SP), na praça da Bandeira, às 10h; Teófilo Otoni (MG), na praça dos Imigrantes, às 8h30; Uberaba (MG), na feira da Abadia, às 10h30; Uberlândia (MG), na praça Clarimundo Carneiro, às 9h30; e Vitória (ES), na UFES (Universidade Federal do Espírito Santo), às 16h.
No Sul, os atos ocorrem em Caxias do Sul (RS), na praça Dante Alighieri, às 14h; Curitiba (PR), na Boca Maldita, às 14h; Florianópolis (SC), na ponte Hercílio Luz (lado Ilha), às 9h30; Itajaí (SC), na praça Beira Rio, no bairro Fazenda, às 9h; Joinville (SC), na praça Nereu Ramos, às 17h; Londrina (PR), na avenida Saul Elkind, em frente à Escola Circo, às 9h; Maringá (PR), no cruzamento da avenida Brasil com a avenida Getúlio Vargas, às 14h; e Porto Alegre (RS), nos Arcos da Redenção, às 14h.