PIS para aniversariantes de dezembro é liberado nesta terça-feira (15)

Trabalhadores que nasceram em dezembro receberão o abono do PIS, do calendário de 2020/2021 do ano-base de 2019, a partir desta terça-feira (15). Portanto, o pagamento acontecerá para aqueles que não possuem contas na Caixa Econômica Federal, sendo que os correntistas já receberam o crédito automático no dia 30 de junho.

Calendário de pagamentos do PIS

Nascidos em novembro receberam o pagamento a partir de 17 de novembro de 2020.

Aqueles que nasceram em dezembro receberão o último lote do PIS do ano, com pagamento a partir de 15 de dezembro de 2020.

Nascidos em janeiro receberão o pagamento a partir de 19 de janeiro de 2021.

Nascidos em fevereiro receberão o pagamento a partir de 19 de janeiro de 2021.

Aqueles nascidos em março receberão o pagamento a partir de 11 de fevereiro de 2021.

Nascidos em abril receberão o pagamento a partir de 11 de fevereiro de 2021.

Nascidos em maio receberão o pagamento a partir de 11 de março de 2021.

Por fim, aqueles nascidos em junho receberão o pagamento a partir de 11 de março de 2021.

Quem tem direito ao PIS/PASEP?

Em suma, é voltado para aqueles que possuem carteira assinada nos últimos 12 meses e tiveram rendimento máximo de até dois salários mínimos. Dessa forma, os benefícios se direcionam para os servidores públicos e colaboradores de empresas privadas. Assim, podem receber aqueles que:

Trabalharam pelo menos 30 dias de carteira assinada durante o ano de validação do pagamento;

Ter, então, carteira de trabalho registrada e estar inclusa dentro do abono salarial há ao menos 5 anos – prazo de carência básico para conseguir o benefício;

Além disso, ter os dados atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Como é feito o cálculo do PIS/Pasep?

Dentre as regras do PIS/Pasep está o cálculo, que considera o tempo que o trabalhador está registrado. Assim, tem direito aqueles registrados na CLT por, no mínimo, 30 dias e com a documentação atualizada no cadastro federal. Para saber quando irá receber, portanto, o trabalhador deve se guiar pelo calendário organizado segundo as datas de aniversário. O valor do abono deve variar conforme a soma do período trabalhado. Assim, considerando o valor atual do salário mínimo de R$ 1.045, os valores segundo os meses trabalhados são:

Quem trabalhou 1 mês deve receber, então, R$ 88,00;

Quem trabalhou 2 meses deve receber R$ 175;

Aquele que trabalhou 3 meses deve receber R$ 262;

Quem trabalhou 4 meses deve receber R$ 349;

Quem trabalhou 5 meses deve receber R$ 436;

Aquele que trabalhou 6 meses deve receber R$ 523;

Quem trabalhou 7 meses deve receber R$ 610;

Quem trabalhou 8 meses deve receber R$ 697;

Aquele que trabalhou 9 meses deve receber R$ 784;

Quem trabalhou 10 meses deve receber R$ 871;

Quem trabalhou 11 meses deve receber R$ 958;

Por fim, aquele que trabalhou 12 meses deve receber R$ 1.045.

Como consultar saldo do PIS

Trabalhadores aniversariantes de dezembro, de baixa renda de empresas privadas, podem consultar o saldo de seu PIS no site da Caixa Econômica Federal. Veja:

Acesse a aba “PIS” no site da Caixa; Clique em “Consultar Pagamento”; Faça o login, informando o email, número do NIS ou do CPF; Por fim, digite a senha.

Feito isso pode-se consultar se têm direito ao benefício e qual o saldo disponível. Outra forma de consulta digital é através do aplicativo Caixa Trabalhador. Ao efetuar o login, então, se deve buscar por Abono salarial e clicar em “Exercício Vigente”. Além disso, também se pode ligar para o telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207.

