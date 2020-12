Beneficiários do Pasep também podem sacar valores pelo Caixa Tem?

Na última terça-feira (8), os beneficiários do Programa de Integração Social (PIS) sem conta na Caixa Econômica Federal começaram a receber os pagamentos do benefício salarial de 2020/2021 na conta poupança social digital. Os pagamentos do abono na poupança social digital poderão ser acessados pelo aplicativo no Caixa Tem. Entretanto, o processo continua o mesmo para sacar o Pasep, sem poder contar com a facilidade do Caixa Tem.

Beneficiário pode sacar Pasep no Caixa Tem ?

Não. Nada muda para os beneficiários do Pasep, pago para os funcionários públicos, já que eles continuarão recebendo o benefício pelo Banco do Brasil e não pela Caixa, com o Caixa Tem. O pagamento desse abono não tem relação com a Caixa Econômica ou com a conta digital do banco.

Os pagamentos do abono salarial são feitos com crédito em conta para os correntistas e poupadores do BB, conforme calendário. Dessa forma, para sacar o Pasep os correntistas das demais instituições financeiras podem encaminhar TED para conta de sua titularidade via TAA ou WEB. Os demais podem efetuar o saque nas agências, mediante a apresentação de um documento oficial de identificação.

Calendário de pagamentos do PIS pela Caixa

Nesta semana, portanto, receberão o abono os trabalhadores que nasceram de julho a novembro, e os demais serão feitos até março do próximo ano. Confira o calendário:

Nascidos em Julho, agosto, setembro, outubro e novembro recebem na conta poupança em 8 de dezembro;

Nascidos em dezembro receberão na conta poupança em 15 de dezembro;

Aqueles nascidos em janeiro e fevereiro receberão na conta poupança em 19 de janeiro;

Nascidos em março e abril receberão na conta poupança em 11 de fevereiro;

Nascidos em maio e junho receberão na conta poupança em 17 de março.

Poupança social digital

Em suma, as poupanças sociais digitais foram abertas gratuitamente pela Caixa, sem a necessidade de apresentar documentos. O pagamento teve autorização pela Lei 14.075/2020, com sanção no fim de outubro, que autoriza permanentemente o pagamento de diversos benefícios sociais e trabalhistas por meio eletrônico. Assim, o valor pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Não será preciso criar uma nova senha para utilizar a conta poupança social, podendo o usuário utilizar a mesma senha do cartão do programa social.

Aos correntistas do banco, nada muda. Portanto, os depósitos serão feitos normalmente em conta do trabalhador na instituição financeira. O pagamento será feito nas contas existentes e os valores poderão ser movimentados com o cartão da conta, internet banking ou app da Caixa. Para o pagamento do PIS com o Caixa Tem (e não do Pasep), deve se seguir o calendário estabelecido.

Calendário de pagamentos do PIS

Nascidos em novembro receberão o pagamento a partir de 17 de novembro de 2020.

Aqueles que nasceram em dezembro receberão o pagamento a partir de 15 de dezembro de 2020.

Nascidos em janeiro receberão o pagamento a partir de 19 de janeiro de 2021.

Nascidos em fevereiro receberão o pagamento a partir de 19 de janeiro de 2021.

Aqueles nascidos em março receberão o pagamento a partir de 11 de fevereiro de 2021.

Nascidos em abril receberão o pagamento a partir de 11 de fevereiro de 2021.

Nascidos em maio receberão o pagamento a partir de 11 de março de 2021.

Por fim, aqueles nascidos em junho receberão o pagamento a partir de 11 de março de 2021.

Calendário de pagamentos do PASEP

Final de inscrição 0: receberam a partir de 16 de julho de 2020;

Final de inscrição 1: receberam a partir de 18 de agosto de 2020;

Número final de inscrição 2: receberam a partir de 15 de setembro de 2020;

Final de inscrição 3: receberam a partir de 14 de outubro de 2020;

Final de inscrição 4: receberão a partir de 17 de novembro de 2020;

Número final de inscrição 5: receberão a partir de 19 de janeiro de 2021;

Final de inscrição 6 e 7: receberão a partir de 13 de fevereiro de 2021;

Por fim, final de inscrição 8 e 9: receberão a partir de 17 de março de 2021.

