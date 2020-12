A Caixa Econômica Federal está permitindo antecipar o saque-aniversário para os correntistas. O processo é feito através de um empréstimo, sujeito a aprovação, e que usa os valores do FGTS como garantia. Assim, a migração para a modalidade pode ser feita online. Entretanto, ao optar pela modalidade, o trabalhador perde o direito à retirada do valor total de sua conta em caso de demissão sem justa causa. Além disso, pode-se antecipar as parcelas do saque-aniversário em até três anos, de acordo com os bancos que oferecem o serviço.

O saque-aniversário foi uma das novas medidas do Governo Federal para a liberação do saque do FGTS. A opção permite que o trabalhador retire anualmente, no mês de seu aniversário, parte do dinheiro de suas contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Como antecipar o saque-aniversário do FGTS na Caixa Econômica

Faça a adesão ao saque aniversário no Internet Banking Caixa, aplicativo da Caixa Econômica Federal, ou no aplicativo do FGTS e indique a Caixa, verificando o valor a que tem direito; Realize a contratação. Ela é possível por meio da rede de agências e também pela internet banking e aplicativo Caixa; Faça a assinatura eletrônica.

Portanto, após antecipar o saque-aniversário, a Caixa bloqueia o saldo na conta do FGTS para fins de garantia, bloqueio esse que pode chegar ao valor total do Fundo a depender da contratação. Assim, libera o valor da antecipação em sua conta no dia seguinte.

Como funciona o processo?

Dessa forma, a ‘Antecipação Saque Aniversário FGTS’ da Caixa é um empréstimo que antecipa o valor do saque disponibilizado no mês do seu aniversário. Portanto, o saldo é uma garantia da operação. É possível antecipar até três anos. A data do crédito do último ano não pode ultrapassar o limite de 999 dias a contar da contratação.

Dessa forma, o valor mínimo de contratação é de R$ 2.000,00 obtido pela soma dos três Saques Aniversários passíveis de serem antecipados. O valor mínimo por ano é de R$ 300,00. Além disso, possui taxa de juros de 0,99%a.m. Dentre os requisitos da Caixa, estão:

Ser maior de 18 anos ou emancipado

Possuir conta poupança ou conta-corrente na CAIXA

Por fim, estar com CPF em situação regular na Receita Federal

Calendário do saque-aniversário do FGTS

Então, nascidos em janeiro e fevereiro tiveram o início do pagamento em abril, e a data limite para cadastrar conta bancária no aplicativo FGTS em 23 de junho;

Nascidos em março e abril tiveram o início do pagamento em maio, e a data limite para cadastrar conta bancária no aplicativo FGTS em 24 de julho;

Aqueles nascidos em maio e junho tiveram o início do pagamento em junho, e a data limite para cadastrar conta bancária no aplicativo FGTS em 24 de agosto;

Nascidos em julho tiveram o início do pagamento em julho, e a data limite para cadastrar conta bancária no aplicativo FGTS em 23 de setembro;

Nascidos em agosto tiveram o início do pagamento em agosto, e a data limite para cadastrar conta bancária no aplicativo FGTS em 23 de outubro;

Aqueles nascidos em setembro tiveram o início do pagamento em setembro, e a data limite para cadastrar conta bancária no aplicativo FGTS em 23 de novembro;

Nascidos em outubro tiveram o início do pagamento em outubro, e a data limite para cadastrar conta bancária no aplicativo FGTS em 22 de dezembro;

Nascidos em novembro tiveram o início do pagamento em novembro, e a data limite para cadastrar conta bancária no aplicativo FGTS em 22 de janeiro de 2021;

Por fim, aqueles nascidos em dezembro terão o início do pagamento em dezembro, e a data limite para cadastrar conta bancária no aplicativo FGTS em 19 de fevereiro de 2021.

