Ao vivo: onde assistir João Fonseca no Open de Cincinnati (09/08/25)

O tenista mais querido dos brasileiros volta às quadras neste sábado, 9 de agosto, na segunda rodada do Open de Cincinnati. O jogo é contra o espanhol Alejandro Davidovich Fokina e a partida está prevista para começar às 18h (de Brasília). Os fãs poderão acompanhar ao vivo.

Onde assistir ATP Cincinnati 2025 com João Fonseca?

A partida do tenista brasileiro terá transmissão dos canais ESPN e Disney+. Os jogos da rodada também e começam ao meio-dia de sábado. O torneio tem duração de duas semanas, começando em 7 de agosto, com a final ocorrendo em uma segunda-feira (18 de agosto).

O torneio de tênis de 2025 cresceu, expandindo as chaves de simples de 56 para 96 jogadores, e agora terá duração de duas semanas nas quadras recém-reformadas do Lindner Family Tennis Center, em Ohio.

Além de João Fonseca, o caminho do torneio desta semana, Jannik Sinner e Aryna Sabalenka — atuais número 1 do mundo — são os atuais campeões de 2024. Novak Djokovic desistiu do torneio para se concentrar no próximo US Open, mas outros grandes tenistas, incluindo Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Venus Williams e Coco Gauff, estarão em quadra em Cincinnati esta semana.

Qual a premiação do Open de Cincinnati?

Em seu anúncio, a Associação de Tênis dos Estados Unidos revelou que o prêmio total para o próximo US Open será de US$ 90 milhões, o que equivale a £ 67.390.000. Os campeões do torneio de simples masculino e feminino receberão cada um a expressiva quantia de US$ 5 milhões, ou £ 3,75 milhões.

Quantias tão altas ameaçam fazer Wimbledon parecer fraco. O prêmio mais recente no SW19 foi de £ 53.500.000. O All England Club pareceu satisfeito com esse valor, que representou um aumento de 7% em relação aos valores de 2024. Mas agora eles se encontram 25% atrás de seus rivais transatlânticos.

Simples masculino e feminino

Vencedores: US$ 5 milhões

Vice-campeões: US$ 2,5 milhões

Semifinalistas: US$ 1,26 milhão

Quartas-finalistas: US$ 660.000

Quarta rodada: US$ 400.000

Terceira rodada: US$ 237.000

Segunda rodada: US$ 154.000

Primeira rodada: US$ 110.00.