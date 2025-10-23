Basquete

Golden State Warriors x Denver Nuggets: onde assistir e palpite

Veja o horário e onde assistir ao jogo da NBA

Escrito por Anny Malagolini
Após uma vitória sobre o Los Angeles Lakers, o Golden State Warriors volta para casa buscando melhorar para 2-0, desta vez enfrentando o Denver Nuggets. O jogo desta quinta-feira, 23 de outubro, começa às 23h30, no Chase Center em São Francisco.

No entanto, com um time Nuggets muito melhor pronto para estrear na temporada, espero que Nikola Jokic e companhia prevaleçam esta noite.

Em que canal assistir Golden State Warriors x Nuggets

O jogo do Golden State Warriors x Nuggets serão transmitidos pela Disney+ e NBA League Pass – serviço oficial de streaming.

Após uma vitória impactante sobre o Los Angeles Lakers na noite de estreia, o Golden State Warriors retorna ao Chase Center nesta quinta-feira para fazer sua estreia em casa contra o Denver Nuggets.

Na segunda-feira, os Warriors venceram por 119 a 109, em uma atuação coletiva impressionante. Jimmy Butler comandou o ataque com 31 pontos, enquanto Stephen Curry contribuiu com 23, incluindo uma cesta decisiva de quase nove metros no minuto final que selou o resultado. Jonathan Kuminga também se destacou, somando 17 pontos, e o time mostrou profundidade: os 11 jogadores entraram em quadra, com nove deles registrando mais de dez minutos de jogo.

Agora, o desafio é encarar Nikola Jokić e os Nuggets, que fazem sua estreia na temporada. Embora Denver tenha perdido algumas peças de apoio desde o título conquistado há alguns anos, Jokić segue sendo, indiscutivelmente, um dos melhores jogadores do mundo.

O Golden State entra como favorito por 1,5 ponto, e se a atuação de estreia for um indicativo, o duelo desta noite promete fortes emoções. Com a energia contagiante de um Chase Center lotado, os Dubs tentarão manter o embalo e confirmar o bom momento.

Probabilidades – Nuggets x Warriors

  • Spread: Nuggets +2 (-110) | Warriors -2 (-110)
  • Linha de dinheiro: Nuggets +110 | Warriors -130
  • Total (O/U): Acima de 234 (-110) | Abaixo de 234 (-110)

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

