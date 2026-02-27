NBA: onde assistir Brooklyn Nets x Boston Celtics hoje

Os Celtics jogarão os quatro quartos completos na sexta-feira, 27 de fevereiro, mas espera-se que já tenham resolvido a partida bem antes disso. Eles jogarão em casa contra o Brooklyn Nets às 21h30 no TD Garden.

Transmissão do jogo da Nets x Celtics

A rivalidade mais aguardada da NBA ganha mais um capítulo no domingo, 27 de fevereiro, quando o Boston Celtics recebe o Brooklyn Nets. O jogo terá transmissão da NBA Pass.

Os Celtics provavelmente entrarão em quadra com sede de vingança, considerando que os Nuggets acabaram de encerrar a sequência de quatro vitórias consecutivas da equipe na quarta-feira. A dolorosa derrota por 103 a 84 para Denver pode ficar na memória por um tempo. A partida marcou o jogo com a menor pontuação de Boston até agora nesta temporada.

Apesar da derrota, os Celtics contaram com boas atuações de Derrick White, que anotou 20 pontos, além de 6 rebotes e 3 tocos, e Jaylen Brown, que terminou com 23 pontos, acertando 7 de 21 arremessos em seus 33 minutos em quadra. A partida também marcou o 19º jogo consecutivo de Brown com pelo menos 20 pontos. Nikola Vucevic não foi tão útil, acertando apenas 1 de 7 arremessos de quadra.

Talvez sem surpresa, dado o placar, os Celtics não conseguiram acertar nada e terminaram o jogo com apenas 29 cestas convertidas em 83 tentativas. Esse é o pior desempenho da equipe nessa categoria em toda a temporada.

Enquanto isso, as coisas poderiam ter sido piores para os Nets, mas também poderiam ter sido muito melhores, já que sofreram uma derrota por 126 a 110 para os Spurs na quinta-feira. O Brooklyn estava perdendo por 104 a 84 no final do terceiro quarto, uma desvantagem muito grande para ser superada.

Apesar da derrota, vários jogadores dos Nets se destacaram e fizeram jogadas notáveis. Day’Ron Sharpe, que registrou um duplo-duplo com 14 pontos e 11 rebotes, foi talvez o melhor de todos.

O Brooklyn não tem apresentado um bom desempenho recentemente, tendo perdido 16 dos seus últimos 19 jogos. Isso impactou consideravelmente seu retrospecto de 15 vitórias e 43 derrotas nesta temporada. Já o Boston, com a derrota, viu seu retrospecto cair para 38 vitórias e 20 derrotas.

Uma estatística ofensiva para ficar de olho antes do confronto de sexta-feira: o Celtics tem uma média de apenas 12,2 turnovers por jogo nesta temporada (a melhor marca da liga). A situação é diferente para o Nets, que tem uma média de 15,5. Diante da grande vantagem do Celtics nesse quesito, o Nets precisará encontrar uma maneira de diminuir essa diferença.