NBA: onde assistir Warriors x Lakers e transmissão ao vivo hoje

O Los Angeles Lakers espera encerrar uma sequência de três derrotas consecutivas ao visitar o Golden State Warriors às 22h30 (horário de Brasília) no sábado, 28 de fevereiro de 2026, no Chase Center. A partida da NBA será transmitida ao vivo para o Brasil.

Transmissão do jogo do Warriors x Lakers sábado

A rivalidade da NBA mais aguardada do fim de semana ganha mais um capítulo neste sábado, 28 de fevereiro, quando o Warriors visitar o Los Angeles Lakers. O jogo terá transmissão da Disney+.

Os Warriors voltam ao Chase Center esta noite para o que deveria ser mais um confronto épico entre Steph Curry e LeBron James, mas os holofotes estão um pouco diferentes desta vez. Curry continua afastado devido a uma persistente lesão no joelho, e Jimmy Butler está fora da temporada com uma ruptura do ligamento cruzado anterior, deixando o Golden State em uma situação delicada enquanto aguarda o retorno de sua superestrela. Mesmo assim, os Dubs conseguiram se manter competitivos, vencendo duas das últimas três partidas e chegando à noite com um recorde de 31-28, agarrando-se à 8ª posição em uma Conferência Oeste bastante disputada.

Os Lakers chegam à Baía com um recorde de 34-24 e aparentando estar em ótima forma, liderados por Luka Dončić e LeBron, que continuam a jogar em alto nível. Los Angeles é o favorito por cerca de 4 pontos, mas a margem de vitória na NBA atual é mínima, especialmente em um ginásio que já presenciou muitas viradas espetaculares nos momentos decisivos. Para o Golden State, uma vitória expressiva sem Curry não só manteria o ímpeto da equipe, como também acirraria a disputa pela sexta posição e a chance de evitar o Play-In.

Com ambas as equipes lutando por posições em uma Conferência Oeste bastante competitiva, os holofotes da noite de sábado estarão voltados para qual time conseguirá uma arrancada na reta final.

No sábado, quando enfrentarem o Golden State Warriors , porém, estarão bem perto de ter o time completo. Luka Doncic, LeBron James e Austin Reaves estão todos disponíveis e prontos para jogar. Só lhes falta um jogador para a rotação: Rui Hachimura.