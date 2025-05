NBB jogo 1: onde assistir Flamengo x Franca na semifinal hoje

Após derrotar o Corinthians, o Flamengo está na semifinal do Novo Basquete Brasil (NBB) e agora enfrenta o Franca na briga para chegar na final. O jogo 1 acontece neste sábado, no Ginásio Pedrocão, em Franca (SP).

Onde assistir jogo do Franca x Flamengo

Os fãs de basquete poderão assistir ao jogo no SporTV, TV Cultura, NBB Basquetpass (pay-per-view) e FlaTV+, a partir das 17h (Horário de Brasília) para todos os estados do Brasil.

Outra opção é acompanhar através do GloboPlay, serviço de streaming, somente para assinantes. Dá para curtir através do aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv.

A NBB, sigla para Novo Basquete Brasil, é a maior competição de basquete profissional no Brasil. Ela reúne doze equipes entre fases, pela busca do grande título da temporada. Na primeira fase, dois turnos são realizados onde quem termina entre as primeiras posições se classifica aos playoffs da NBB.

Os quatro primeiros ganham passagem automática até as quartas, enquanto clubes que terminaram do quinto ao 12º lugar jogam as oitavas.

As semifinais possuem três jogos. Depois deste sábado, as equipes se encontram na terça-feira (27) para o jogo 2, a partir das 20h (horário de Brasília), e na quinta-feira (29) para o jogo 3.