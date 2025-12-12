Onde assistir Corinthians x Brasília Basquete na NBB hoje (12/12/25)

O Corinthians enfrenta o Brasília Basquete na noite desta sexta-feira, 12 de dezembro, em duelo válido pela semana 9 da NBB. O Timão vive um momento difícil no torneio, ocupando a sétima posição, e busca recuperar o fôlego no jogo de hoje. O rival é o terceiro colocado.

Transmissão do jogo do Corinthians hoje de basquete

A transmissão será será da ESPN e Disney+, a partir das 20h (de Brasília). O jogo acontece no a partir das 20h, no Ginásio Wlamir Marques.

A escalação do Alvinegro deve contar co m Davaunta Thomas, Victão, Elyjah Clark, Lucas Cauê e Elinho.

A partir do ano que vem, o Corinthians não vai contar com seu time de basquete. A decisão é do presidente do clube, Osmar Stabile, e divulgada em novembro. Segundo o dirigente, o clube está em fase de corte de gastos.

O time deve seguir o campeonato até o fim.

NBB 2025

Os participantes da temporada de 2025/2026 são: Basket Osasco (SP), Bauru Basket (SP), Botafogo (RJ), Brasília Basquete (DF), Caxias Basquete (RS), Corinthians (SP), Cruzeiro (MG), Fortaleza Basquete Cearense (CE), Flamengo (RJ), Minas (MG), Mogi das Cruzes (SP), Pato Basquete (PR), Paulistano (SP), Pinheiros (SP), Rio Claro (SP), São José (SP) ,Sesi Franca (SP), União Corinthians (RS), Unifacisa (PB) e Vasco da Gama (RJ).