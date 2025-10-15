Onde assistir Lakers x Mavericks: transmissão da NBA hoje

O Los Angeles Lakers enfrenta o Dallas Mavericks na quarta-feira à noite na pré-temporada da NBA

É fim de pré-temporada com Lakers e Mavericks se enfrentando em um último aquecimento antes de suas respectivas estreias da temporada na próxima semana. O jogo acontece nesta quarta-feira, 15 de outubro, a partir das 23h (de Brasília), no T-Mobile Arena em Las Vegas, Nevada.

Onde assistir Mavericks x Lakers

Nesta quarta-feira, os fãs podem assistir o jogo ao vivo na NBA League Pass – serviço oficial de streaming da liga. O jogo está marcado para às 23h, no Mortgage Matchup Center.

Los Angeles verá alguns velhos amigos nos jogadores dos Mavericks, Anthony Davis, Max Christie e D’Angelo Russell. Davis e Christie foram dispensados ​​na troca de fevereiro que trouxe Doncic para o Purple and Gold, enquanto Russell foi contratado pelos Mavericks para substituir Kyrie Irving, que está se recuperando de uma ruptura do ligamento cruzado anterior sofrida no final da temporada passada.

Calendário dos Lakers 2025

Os Lakers começam sua temporada regular na terça-feira, 21 de outubro. Confira os cinco primeiros jogos da programação.

21 de outubro – Warriors | começa às 23h

24 de outubro – Timberwolves | 23h

26 de outubro – Kings | 22h

27 de outubro p- Trail Blazers | 23h30

29 de outubro – Timberwolves | 22h30