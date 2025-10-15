Basquete

Onde assistir Lakers x Mavericks: transmissão da NBA hoje

O Los Angeles Lakers enfrenta o Dallas Mavericks na quarta-feira à noite na pré-temporada da NBA

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir Mavericks x Lakers Foto: gerado por IA

É fim de pré-temporada com Lakers e Mavericks se enfrentando em um último aquecimento antes de suas respectivas estreias da temporada na próxima semana. O jogo acontece nesta quarta-feira, 15 de outubro, a partir das 23h (de Brasília), no T-Mobile Arena em Las Vegas, Nevada.

Onde assistir Mavericks x Lakers

Nesta quarta-feira, os fãs podem assistir o jogo ao vivo na NBA League Pass – serviço oficial de streaming da liga. O jogo está marcado para às 23h, no Mortgage Matchup Center.

Los Angeles verá alguns velhos amigos nos jogadores dos Mavericks, Anthony Davis, Max Christie e D’Angelo Russell. Davis e Christie foram dispensados ​​na troca de fevereiro que trouxe Doncic para o Purple and Gold, enquanto Russell foi contratado pelos Mavericks para substituir Kyrie Irving, que está se recuperando de uma ruptura do ligamento cruzado anterior sofrida no final da temporada passada.

Calendário dos Lakers 2025
Os Lakers começam sua temporada regular na terça-feira, 21 de outubro. Confira os cinco primeiros jogos da programação.

21 de outubro – Warriors | começa às 23h
24 de outubro – Timberwolves | 23h
26 de outubro – Kings | 22h
27 de outubro p- Trail Blazers | 23h30
29 de outubro – Timberwolves | 22h30

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Onde assistir Suns x Lakers: transmissão ao vivo da NBA hoje

Onde assistir Celtics x Grizzlies: transmissão ao vivo da pré-temporada da NBA

Onde assistir Grizzlies x Jazz na NBA Summer League hoje ( 7/7)

Thunder é campeão da NBA 2025 e conquista seu primeiro título

Na Band? Onde vai passar a final da NBA de Oklahoma City Thunder x Pacers

Onde assistir Pacers x Thunder no jogo 4 final da NBA 2025

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes