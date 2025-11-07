Basquete

Onde Assistir Magic x Boston Celtics hoje na NBA e palpites

O Magic recebe o Celtics na sexta-feira para um jogo da fase de grupos da NBA Cup

Escrito por Anny Malagolini
Transmissão jogo Magic x Boston Celtics na NBA Foto: gerada por IA

O Orlando Magic entra em quadra contra o Boston Celtics nesta sexta-feira, 7 de novembro de 2025, no Kia Center. Paolo Banchero, do Magic, e Jaylen Brown, do Celtics, estão entre os jogadores para ficar de olho nesta partida.

Transmissão jogo Magic x Boston Celtics na NBA

O jogo entre Celtics x Magic não possui transmissão na TV. Entretanto, os fãs podem assinar o serviço da NBA, chamado de NBA Pass, em site oficial. O início da partida está marcado para às 21h (horário de Brasília).

Na última temporada, o Orlando terminou com um recorde de 41 vitórias e 41 derrotas no geral, e 31 vitórias e 21 derrotas nos jogos da Conferência Leste. O Magic teve um aproveitamento de 44,5% nos arremessos de quadra e 31,8% nas bolas de três pontos.

Na temporada 2024-25, o Boston Celtics terminou com um recorde de 61 vitórias e 21 derrotas no geral, e 39 vitórias e 13 derrotas na Conferência Leste. Os Celtics tiveram um aproveitamento de 46,2% nos arremessos de quadra e 36,8% nas bolas de três pontos.

Melhores jogadores dos Celtics

Brown contribui com 27,7 pontos, 4,4 rebotes e 4,3 assistências por jogo para os Celtics. Ele também tem médias de 0,8 roubos de bola e 0,3 bloqueios.
As médias de Derrick White na temporada são de 14,1 pontos, 3,7 rebotes e 4,7 assistências por jogo, com aproveitamento de 32,1% nos arremessos de quadra e 27,2% nas bolas de três pontos, com 2,4 cestas de três por jogo.
Payton Pritchard tem uma média de 15,3 pontos, 4 rebotes e 5,2 assistências, convertendo 43,4% dos seus arremessos de quadra e 22,4% dos arremessos de 3 pontos, com 1,7 cestas de três pontos por jogo.
Neemias Queta tem uma média de 9,1 pontos, 8,1 rebotes e 1,7 assistências, convertendo 71,4% de seus arremessos de quadra (terceiro na NBA).
Josh Minott contribui com 9,1 pontos por jogo, além de 6,5 rebotes e 1,5 assistências para o Celtics.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

