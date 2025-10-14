Onde assistir Suns x Lakers: transmissão ao vivo da NBA hoje

O jogo entre Phoenix Suns e Los Angeles Lakers nesta terça-feira, 14 de outubro, marca mais um encontro entre esses titãs na pré-temporada da NBA de 2025, reacendendo a rivalidade na Conferência Oeste. Depois de os Suns dominarem seu primeiro confronto na pré-temporada em 3 de outubro com uma vitória contundente por 103 a 81, os Lakers agora buscam a recuperação ao receber o Phoenix na Acrisure Arena.

Onde assistir Suns x Lakers

Neste sábado, os fãs podem assistir o jogo ao vivo na NBA League Pass – serviço oficial de streaming da liga. O jogo está marcado para às 23h, no Mortgage Matchup Center.

Os Lakers passaram por diversas mudanças e alguns dramas fora de quadra na temporada passada, mas terminaram em terceiro na Conferência Oeste com um recorde de 50-32. Pareciam ter uma chance considerável de chegar às Finais da NBA, mas foram eliminados na primeira rodada dos playoffs pelo Minnesota Timberwolves em cinco jogos.

Os Timberwolves expuseram a enorme lacuna do LA na posição de pivô e a falta de rebotes, mas o time parece mais forte no papel do que em maio. Deandre Ayton é uma melhoria significativa na posição de pivô titular em relação a Jaxson Hayes, que agora é reserva, e Marcus Smart, o Jogador Defensivo do Ano de 2021-22, deve adicionar garra e desenvoltura. Esta será a primeira temporada completa de Luka Doncic com os Lakers, e ele entrou em ótima forma durante o verão.

Os Suns também parecem bem diferentes do que eram na primavera. O futuro membro do Hall da Fama Kevin Durant agora está no Houston Rockets , e o armador estrela Bradley Beal se juntou ao Los Angeles Clippers . Mas o armador Devin Booker ainda está por aí e tentará manter o Phoenix competitivo.