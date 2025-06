Thunder é campeão da NBA 2025 e conquista seu primeiro título

O Oklahoma City encerrou uma emocionante final da NBA na noite de domingo com um segundo tempo dominante no jogo 7 para garantir uma vitória de 103 a 91 sobre o Indiana Pacers e o primeiro título da franquia na NBA desde que se mudou de Seattle para Oklahoma City em 2008.

Vitória do Thunder é inédita

O campeonato é o primeiro da história do Thunder. Aconteceu 17 anos após a transferência da franquia de Seattle para Oklahoma City. Treze anos após sua primeira vaga nas Finais da NBA.

O OKC foi liderado pelo MVP da liga Shai Gilgeous-Alexander , que marcou 29 pontos, o recorde da partida, além de pegar cinco rebotes e distribuir 12 assistências com um turnover.

Depois de perder por um ponto no intervalo, o Thunder virou o jogo no terceiro quarto, superando os Pacers por 14 pontos, enquanto eles melhoraram seu esforço defensivo. No geral, os Pacers tiveram 21 turnovers contra sete do OKC.

Os Pacers tentaram reagir após a saída da estrela Tyrese Haliburton no sétimo minuto do jogo com uma lesão na perna, mas não conseguiram.

Este é o primeiro título da NBA do Thunder desde que a franquia se mudou para Oklahoma City em 2008. A franquia venceu pela última vez em 1979, quando ainda era conhecida como Seattle Supersonics.

Os Pacers caíram novamente no último obstáculo em sua segunda aparição nas Finais da NBA, depois de perderem para o Los Angeles Lakers em 2000.Maiores campeões da NBA

Maiores Campeões da NBA

Relembre todos os times que venceram um campeonato da NBA na história da liga.

2023-24 — Boston Celtics derrotou Dallas Mavericks por 4 a 1

2022-23 — Denver Nuggets venceu Miami Heat por 4 a 1

2021-22 — Golden State Warriors venceu o Boston Celtics por 4 a 2

2020-21 — Milwaukee Bucks derrotou Phoenix Suns por 4 a 2

2019-20 — Los Angeles Lakers derrotou Miami Heat por 4 a 2

2018-19 — Toronto Raptors venceu o Golden State Warriors por 4 a 2

2017-18 — Golden State Warriors derrotou Cleveland Cavaliers por 4 a 0

2016-17 — Golden State Warriors derrotou Cleveland Cavaliers por 4 a 1

2015-16 — Cleveland Cavaliers derrotou Golden State Warriors por 4 a 3

2014-15 — Golden State Warriors derrotou Cleveland Cavaliers por 4 a 2

2013-14 — San Antonio Spurs venceu o Miami Heat por 4 a 1

2012-13 — Miami Heat venceu San Antonio Spurs, 4-3

2011-12 — Miami Heat derrotou Oklahoma City Thunder por 4 a 1

2010-11 — Dallas Mavericks derrotou Miami Heat por 4-2

2009-10 — Los Angeles Lakers derrotou Boston Celtics, 4-3

2008-09 — Los Angeles Lakers derrotou Orlando Magic por 4 a 1

2007-08 — Boston Celtics derrotou Los Angeles Lakers por 4-2

2006-07 — San Antonio Spurs derrotou Cleveland Cavaliers por 4 a 0

2005-06 — Miami Heat derrotou Dallas Mavericks por 4-2

2004-05 — San Antonio Spurs derrotou Detroit Pistons por 4-3

2003-04 — Detroit Pistons derrotou Los Angeles Lakers por 4-1

2002-03 — San Antonio Spurs derrotou o New Jersey Nets por 4 a 2

2001-02 — Los Angeles Lakers derrotou o New Jersey Nets por 4 a 0

2000-01 — Los Angeles Lakers derrotou o Philadelphia 76ers por 4 a 1

1999-00 — Los Angeles Lakers derrotou Indiana Pacers por 4-2

1998-99 — San Antonio Spurs derrotou o New York Knicks por 4 a 1

1997-98 — Chicago Bulls derrotou Utah Jazz por 4-2

1996-97 — Chicago Bulls derrotou Utah Jazz por 4-2

1995-96 — Chicago Bulls derrotou Seattle SuperSonics por 4-2

1994-95 — Houston Rockets derrotou Orlando Magic por 4 a 0

1993-94 — Houston Rockets derrotou o New York Knicks por 4-3

1992-93 — Chicago Bulls derrotou Phoenix Suns por 4-2

1991-92 — Chicago Bulls derrotou Portland Trail Blazers por 4-2

1990-91 — Chicago Bulls derrotou Los Angeles Lakers por 4 a 1

1989-90 — Detroit Pistons derrotou Portland Trail Blazers por 4-1

1988-89 — Detroit Pistons derrotou Los Angeles Lakers por 4 a 0

1987-88 — Los Angeles Lakers derrotou Detroit Pistons por 4-3

1986-87 — Los Angeles Lakers derrotou Boston Celtics por 4-2

1985-86 — Boston Celtics derrotou Houston Rockets por 4-2

1984-85 — Los Angeles Lakers derrotou Boston Celtics por 4-2

1983-84 — Boston Celtics derrotou Los Angeles Lakers por 4-3

1982-83 — Philadelphia 76ers derrotou Los Angeles Lakers por 4 a 0

1981-82 — Los Angeles Lakers derrotou o Philadelphia 76ers por 4-2

1980-81 — Boston Celtics derrotou Houston Rockets por 4-2

1979-80 — Los Angeles Lakers derrotou o Philadelphia 76ers, 4-2

1978-79 — Seattle SuperSonics derrotou Washington Bullets, 4-1

1977-78 — Washington Bullets derrotou Seattle SuperSonics, 4-3

1976-77 — Portland Trail Blazers derrotou o Philadelphia 76ers por 4-2

1975-76 — Boston Celtics derrotou Phoenix Suns por 4 a 2

1974-75 — Golden State Warriors derrotou o Washington Bullets por 4 a 0

1973-74 — Boston Celtics derrotou Milwaukee Bucks por 4-3

1972-73 — New York Knicks derrotou Los Angeles Lakers por 4 a 1

1971-72 — Los Angeles Lakers derrotou o New York Knicks por 4 a 1

1970-71 — Milwaukee Bucks derrotou Baltimore Bullets por 4 a 0

1969-70 — New York Knicks derrotou Los Angeles Lakers por 4-3

1968-69 — Boston Celtics derrotou Los Angeles Lakers por 4-3

1967-68 — Boston Celtics derrotou Los Angeles Lakers por 4-2

1966-67 — Philadelphia 76ers derrotou o San Francisco Warriors por 4-2

1965-66 — Boston Celtics derrotou Los Angeles Lakers por 4-3

1964-65 — Boston Celtics derrotou Los Angeles Lakers por 4 a 1

1963-64 — Boston Celtics derrotou o San Francisco Warriors por 4 a 1

1962-63 — Boston Celtics derrotou Los Angeles Lakers por 4-2

1961-62 — Boston Celtics derrotou Los Angeles Lakers por 4-3

1960-61 — Boston Celtics derrotou St. Louis Hawks por 4 a 1

1959-60 — Boston Celtics derrotou St. Louis Hawks por 4-3

1958-59 — Boston Celtics derrotou Minneapolis Lakers por 4 a 0

1957-58 — St. Louis Hawks derrotou Boston Celtics por 4 a 2

1956-57 — Boston Celtics derrotou St. Louis Hawks por 4-3

1955-56 — Philadelphia Warriors derrotou o Ft. Wayne Pistons por 4-1

1954-55 — Syracuse Nationals derrotou Ft. Wayne Pistons, 4-3

1953-54 — Minneapolis Lakers derrotou Syracuse Nationals por 4-3

1952-53 — Minneapolis Lakers derrotou o New York Knicks por 4-1

1951-52 — Minneapolis Lakers derrotou o New York Knicks por 4 a 1

1950-51 — Rochester Royals derrotou o New York Knicks por 4-3

1949-50 — Minneapolis Lakers derrotou Syracuse Nationals por 4-2

1948-49 – Minneapolis Lakers derrotou. Capitólios de Washington, 4-2

1947-48 — Baltimore Bullets derrotou o Philadelphia Warriors por 4 a 2

1946-47 — Philadelphia Warriors derrotou Chicago Stags por 4 a 1