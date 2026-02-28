DCI - Leia no
F1 pode cancelar corridas no Bahrein e Abu Dhabi em 2026

Corridas estão previstas para abril
Escrito por Anny Malagolini
Publicado em
Por que a F1 deve ser cancelada no Bahrein e Abu Dhabi
Foto: Getty Images

O cancelamento abrupto dos testes de pneus da Pirelli em Sakhir no sábado, 28 de fevereiro, motivado por ataques de mísseis na região, levanta uma questão inevitável: a Fórmula 1 possui condições de realizar os Grandes Prêmios do Bahrein e de Abu Dhabi este ano? As corridas estão previstas para os dias 12 e 19 de abril de 2026.

Embora a Pirelli tenha confirmado a segurança de sua equipe em Manama, o cenário geopolítico atual transformou o Golfo Pérsico em uma zona de risco ativo. Abaixo, listamos os pontos críticos que justificam a suspensão das provas:

Violação do Espaço Aéreo: o fechamento de hubs vitais como Dubai e Catar inviabiliza a logística de equipamentos e a circulação segura de funcionários e torcedores.

Alvos Estratégicos: o impacto documentado de mísseis em centros de comando no Bahrein demonstra que a infraestrutura local não está imune ao conflito.

Riscos de retaliação: Ccom a intensificação das operações militares envolvendo potências globais, eventos de grande visibilidade como a F1 tornam-se alvos políticos potenciais.

Integridade dos Profissionais: manter mecânicos, pilotos e mídia em hotéis sob alerta de bombardeio é incompatível com o espírito esportivo e os protocolos de segurança da FIA.

Dada a instabilidade e a interrupção de serviços essenciais de transporte na região, a manutenção das corridas no Bahrein e em Abu Dhabi no calendário atual parece não apenas imprudente, mas logisticamente impossível. A prioridade da Liberty Media deve ser a evacuação segura do pessoal técnico e o redirecionamento do campeonato para territórios neutros.

Até agora, o calendário da Fórmula 1 segue assim:

EtapaGrande PrêmioLocalData
1GP da AustráliaMelbourne8 de março
2GP da China (Sprint)Xangai15 de março
3GP do JapãoSuzuka29 de março
4GP do BahreinSakhir12 de abril
5GP da Arábia SauditaJeddah19 de abril
6GP de Miami (Sprint)Miami3 de maio
7GP do Canadá (Sprint)Montreal24 de maio
8GP de MônacoMonte Carlo7 de junho
9GP de Barcelona-CatalunhaBarcelona14 de junho
10GP da ÁustriaSpielberg28 de junho
11GP da Grã-Bretanha (Sprint)Silverstone5 de julho
12GP da BélgicaSpa-Francorchamps19 de julho
13GP da HungriaBudapeste26 de julho
14GP da Holanda (Sprint)Zandvoort23 de agosto
15GP da ItáliaMonza6 de setembro
16GP da Espanha (Madrid)*Madri13 de setembro
17GP do AzerbaijãoBaku26 de setembro
18GP de Singapura (Sprint)Singapura11 de outubro
19GP dos EUAAustin25 de outubro
20GP do MéxicoCidade do México1 de novembro
21GP de São PauloInterlagos8 de novembro
22GP de Las VegasLas Vegas21 de novembro
23GP do CatarLusail29 de novembro
24GP de Abu DhabiYas Marina6 de dezembro

