F1 pode cancelar corridas no Bahrein e Abu Dhabi em 2026

O cancelamento abrupto dos testes de pneus da Pirelli em Sakhir no sábado, 28 de fevereiro, motivado por ataques de mísseis na região, levanta uma questão inevitável: a Fórmula 1 possui condições de realizar os Grandes Prêmios do Bahrein e de Abu Dhabi este ano? As corridas estão previstas para os dias 12 e 19 de abril de 2026.

Por que a F1 deve ser cancelada no Bahrein e Abu Dhabi

Embora a Pirelli tenha confirmado a segurança de sua equipe em Manama, o cenário geopolítico atual transformou o Golfo Pérsico em uma zona de risco ativo. Abaixo, listamos os pontos críticos que justificam a suspensão das provas:

Violação do Espaço Aéreo: o fechamento de hubs vitais como Dubai e Catar inviabiliza a logística de equipamentos e a circulação segura de funcionários e torcedores.

Alvos Estratégicos: o impacto documentado de mísseis em centros de comando no Bahrein demonstra que a infraestrutura local não está imune ao conflito.

Riscos de retaliação: Ccom a intensificação das operações militares envolvendo potências globais, eventos de grande visibilidade como a F1 tornam-se alvos políticos potenciais.

Integridade dos Profissionais: manter mecânicos, pilotos e mídia em hotéis sob alerta de bombardeio é incompatível com o espírito esportivo e os protocolos de segurança da FIA.

Dada a instabilidade e a interrupção de serviços essenciais de transporte na região, a manutenção das corridas no Bahrein e em Abu Dhabi no calendário atual parece não apenas imprudente, mas logisticamente impossível. A prioridade da Liberty Media deve ser a evacuação segura do pessoal técnico e o redirecionamento do campeonato para territórios neutros.

Até agora, o calendário da Fórmula 1 segue assim: