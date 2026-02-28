F1 pode cancelar corridas no Bahrein e Abu Dhabi em 2026

O cancelamento abrupto dos testes de pneus da Pirelli em Sakhir no sábado, 28 de fevereiro, motivado por ataques de mísseis na região, levanta uma questão inevitável: a Fórmula 1 possui condições de realizar os Grandes Prêmios do Bahrein e de Abu Dhabi este ano? As corridas estão previstas para os dias 12 e 19 de abril de 2026.
Por que a F1 deve ser cancelada no Bahrein e Abu Dhabi
Embora a Pirelli tenha confirmado a segurança de sua equipe em Manama, o cenário geopolítico atual transformou o Golfo Pérsico em uma zona de risco ativo. Abaixo, listamos os pontos críticos que justificam a suspensão das provas:
Violação do Espaço Aéreo: o fechamento de hubs vitais como Dubai e Catar inviabiliza a logística de equipamentos e a circulação segura de funcionários e torcedores.
Alvos Estratégicos: o impacto documentado de mísseis em centros de comando no Bahrein demonstra que a infraestrutura local não está imune ao conflito.
Riscos de retaliação: Ccom a intensificação das operações militares envolvendo potências globais, eventos de grande visibilidade como a F1 tornam-se alvos políticos potenciais.
Integridade dos Profissionais: manter mecânicos, pilotos e mídia em hotéis sob alerta de bombardeio é incompatível com o espírito esportivo e os protocolos de segurança da FIA.
Dada a instabilidade e a interrupção de serviços essenciais de transporte na região, a manutenção das corridas no Bahrein e em Abu Dhabi no calendário atual parece não apenas imprudente, mas logisticamente impossível. A prioridade da Liberty Media deve ser a evacuação segura do pessoal técnico e o redirecionamento do campeonato para territórios neutros.
Até agora, o calendário da Fórmula 1 segue assim:
|Etapa
|Grande Prêmio
|Local
|Data
|1
|GP da Austrália
|Melbourne
|8 de março
|2
|GP da China (Sprint)
|Xangai
|15 de março
|3
|GP do Japão
|Suzuka
|29 de março
|4
|GP do Bahrein
|Sakhir
|12 de abril
|5
|GP da Arábia Saudita
|Jeddah
|19 de abril
|6
|GP de Miami (Sprint)
|Miami
|3 de maio
|7
|GP do Canadá (Sprint)
|Montreal
|24 de maio
|8
|GP de Mônaco
|Monte Carlo
|7 de junho
|9
|GP de Barcelona-Catalunha
|Barcelona
|14 de junho
|10
|GP da Áustria
|Spielberg
|28 de junho
|11
|GP da Grã-Bretanha (Sprint)
|Silverstone
|5 de julho
|12
|GP da Bélgica
|Spa-Francorchamps
|19 de julho
|13
|GP da Hungria
|Budapeste
|26 de julho
|14
|GP da Holanda (Sprint)
|Zandvoort
|23 de agosto
|15
|GP da Itália
|Monza
|6 de setembro
|16
|GP da Espanha (Madrid)*
|Madri
|13 de setembro
|17
|GP do Azerbaijão
|Baku
|26 de setembro
|18
|GP de Singapura (Sprint)
|Singapura
|11 de outubro
|19
|GP dos EUA
|Austin
|25 de outubro
|20
|GP do México
|Cidade do México
|1 de novembro
|21
|GP de São Paulo
|Interlagos
|8 de novembro
|22
|GP de Las Vegas
|Las Vegas
|21 de novembro
|23
|GP do Catar
|Lusail
|29 de novembro
|24
|GP de Abu Dhabi
|Yas Marina
|6 de dezembro