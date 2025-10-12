Ao vivo: assistir o jogo da Holanda x Finlândia com Depay na escalação
Memphis Depay, do Corinthians, está escalado
Neste domingo, 12 de outubro, a Holanda tentará colocar um pé na lista de seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026, buscando a quinta vitória nas eliminatórias em casa contra a Finlândia. Assista ao vivo.
Como assistir Holanda x Finlândia
O jogo da Holanda x Finlândia neste domingo começa às 13h(horário de Brasília), e é possível assistir pela ESPN e Disney +. A partida acontece no Johan Cruijff Arena, em Amsterdã.
A Holanda encerrará sua pausa internacional quando receber a Finlândia no domingo, na esperança de ampliar sua vantagem de três pontos na liderança do Grupo G da UEFA. De Oranje já está na liderança do grupo, mas a Finlândia pode causar um rebuliço em Amsterdã, já que está em terceiro na classificação e a apenas três pontos do topo.
Os anfitriões de Ronald Koeman estão otimistas com as chances de conquistar a terceira vitória consecutiva nas eliminatórias, já que venceram a Finlândia por 2 a 0 em Helsinque há quatro meses. Foi a quinta derrota consecutiva para os holandeses no confronto direto, e já se passaram 75 anos desde a única vitória da Finlândia sobre a Holanda até o momento.
Holanda x Finlândia (provável)
11 titulares (provável):Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Frimpong, Depay, Gakpo
Finlândia titular (provável):Joronen; Alho, Tenho, Koski, Uronen; Lod, Kairinen, Markhiyev; Kallman, Pohjanpalo, Antman