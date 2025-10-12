Futebol

Ao vivo: assistir o jogo da Holanda x Finlândia com Depay na escalação

Memphis Depay, do Corinthians, está escalado

Escrito por Anny Malagolini
jogo da holanda Foto: Getty Images

Neste domingo, 12 de outubro, a Holanda tentará colocar um pé na lista de seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026, buscando a quinta vitória nas eliminatórias em casa contra a Finlândia. Assista ao vivo.

Como assistir Holanda x Finlândia

O jogo da Holanda x Finlândia neste domingo começa às 13h(horário de Brasília), e é possível assistir pela ESPN e Disney +. A partida acontece no Johan Cruijff Arena, em Amsterdã.

A Holanda encerrará sua pausa internacional quando receber a Finlândia no domingo, na esperança de ampliar sua vantagem de três pontos na liderança do Grupo G da UEFA. De Oranje já está na liderança do grupo, mas a Finlândia pode causar um rebuliço em Amsterdã, já que está em terceiro na classificação e a apenas três pontos do topo.

Os anfitriões de Ronald Koeman estão otimistas com as chances de conquistar a terceira vitória consecutiva nas eliminatórias, já que venceram a Finlândia por 2 a 0 em Helsinque há quatro meses. Foi a quinta derrota consecutiva para os holandeses no confronto direto, e já se passaram 75 anos desde a única vitória da Finlândia sobre a Holanda até o momento.

Holanda x Finlândia (provável)

11 titulares (provável):Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Frimpong, Depay, Gakpo

Finlândia titular (provável):Joronen; Alho, Tenho, Koski, Uronen; Lod, Kairinen, Markhiyev; Kallman, Pohjanpalo, Antman

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Onde assistir o jogo de Portugal hoje x Irlanda nas Eliminatórias

Onde assistir o jogo do Corinthians feminino hoje x Boca Juniors na Libertadores

Veja quem fez os gols do Brasil no jogo contra a Coreia do Sul

Ao vivo: horário do jogo do Brasil hoje na Coreia do Sul e escalação

Onde vai passar o jogo do Galo hoje: horário do Atlético-MG x Sport

Onde assistir o jogo do Corinthians feminino hoje x Santa Fé na Libertadores 2025

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes