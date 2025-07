Onde assistir o jogo do Corinthians neste sábado no Brasileirão e escalação

Ao vivo: assistir o jogo do Corinthians x Botafogo (26/07/25)

O Timão visita o Botafogo no Estádio Nilton Santos neste sábado, 26, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo do Corinthians vai começar às 18h30 (de Brasília) e vai ter transmissão ao vivo.

Em qual canal assistir o jogo do Corinthians hoje?

A Prime Vídeo vai transmitir o jogo do Corinthians e Botafogo no Brasileirão às 18h30, horário de Brasília. A TV Globo não exibirá o duelo.

O Prime Video é o serviço de streaming da Amazon que oferece milhares de filmes, séries e produções originais. Disponível em diversos dispositivos, a plataforma exige apenas uma assinatura do Amazon Prime.

Antes de mais nada, é preciso ter uma conta Amazon com assinatura ativa do serviço Prime. O plano custa R$ 14,90 por mês (ou R$ 119 por ano) e inclui, além do Prime Video, benefícios como frete grátis em produtos elegíveis e acesso ao Prime Music e Prime Reading.

1 – Acesse: www.amazon.com.br/prime

2 – Clique em “Teste grátis por 30 dias” (caso seja sua primeira vez)

3 – Faça login ou crie uma conta Amazon

4 – Cadastre um cartão de crédito válido

Escalação para o jogo

O Timão deve escalar Hugo Souza; Matheuzinho (Léo Maná), Cacá, João Pedro Tchoca e Fabrizio Angileri; Raniele, Charles, Carrillo e Breno Bidon (Luiz Gustavo Bahia); Talles Magno e Romero.

A provável escalação do Botafogo John; Vitinho, Kaio Fernando, Barboza, Alex Telles (Cuiabano); Allan, Newton; Nathan Fernandes, Savarino, Montoro; Arthur Cabral.

O Corinthians está em 11º lugar na tabela e o Botafogo é o quinto colocado.