Ao vivo: onde assistir jogo do Corinthians e Ferroviária no Paulista Feminino

As Brabas jogam contra o Ferroviária nesta terça-feira, 12 de agosto, pela 3ª rodada do Paulista. O jogo do Corinthians feminino começa às 18h (horário de Brasília), na Mercado Livre Arena Pacaembu. O Timão é líder do campeonato e o rival está em quarto na tabela.

Transmissão do jogo do Corinthians feminino

O jogo do Corinthians feminino terá transmissão ao vivo pelo Sportv. É possível assistir a disputa pelo Globoplay online, mas é necessário ser assinante.

Sob o comando de Lucas Piccinato, o Corinthians deve escalar as jogadoras Kemelli; Paulinha, Thaís Regina, Érika e Juliete; Dayana Rodríguez, Duda Sampaio e Gabi Zanotti; Eudimilla, Jaqueline e Ariel Godoi.

O jogo marca o retorno da equipe feminina ao Pacaembu após seis anos.

Como funciona o Paulista Feminino?

Doze equipes disputam a primeira divisão do Campeonato Paulista de futebol feminino em 2025. Organizado pela Federação Paulista de Futebol (FPF), a competição reúne elencos das mais diferentes regiões do estado.

Na primeira fase as equipes jogam onze rodadas em pontos corridos, onde cada vitória garante três pontos e o empate apenas um para os dois. Depois, apenas os quatro primeiros se classificam para as semifinais e do 5º ao 8º lugar disputarão a Copa Paulista.

As semis são jogadas em duas mãos, assim como a final.