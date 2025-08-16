Ao vivo: onde assistir Mallorca x Barcelona na La Liga (16/08/25)

O Barcelona inicia sua busca pelo 29º título da La Liga no sábado, 16 de agosto, indo para as Ilhas Baleares para uma difícil partida de estreia contra o Mallorca. O jogo acontece no Estadi Mallorca Son Moix, a partir das 14h30 (de Brasília).

Transmissão do jogo do Barcelona

Os fãs de futebol podem assistir ao jogo da La Liga ao vivo na ESPN e Disney+, que detém os direitos de transmissão para o Brasil para os jogos da primeira divisão espanhola.

O Barcelona teve uma temporada triunfante de 2024-25, reconquistando o título da La Liga e derrotando o Real Madrid em todos os quatro confrontos. Sob a liderança de Hansi Flick, o clube jogou com disciplina e garra renovadas, com contribuições de destaque de Lamine Yamal, Raphinha, Pedri e um ressurgimento de João Félix. Foi uma temporada que restaurou a confiança no clube e reafirmou seu domínio sobre seus maiores rivais.

À medida que se aproximam da temporada 2025-26, as expectativas são altíssimas. O Barça buscará defender o título nacional e se consolidar na Europa. Se seus principais jogadores se mantiverem em forma e consistentes, outro troféu pode estar bem próximo.

O Barcelona não perde para o Mallorca desde a temporada de estreia de Pep Guardiola, em 2008-09. O Barcelona venceu quatro dos últimos cinco confrontos contra o Mallorca, mas se contentou com um empate no quinto.

O Mallorca vai escalar os jogadores Román; Morey, Valjent, Raíllo, Mojica; Mascarell, Morlanes; Asano, Darder, Torre; Muriqi.

O Barcelona tem García; Koundé, Araújo, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Fermín, Raphinha; Torres.