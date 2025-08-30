O Manchester United precisa vencer o Burnley na Premier League no sábado.

Ao vivo: onde assistir Manchester United x Burnley na Premier League hoje

O Manchester United recebe o Burnley neste sábado, 30 de agosto, em busca da primeira vitória da temporada. Os Red Devils continuam sem vencer em três partidas em todas as competições após sua surpreendente eliminação na Copa da Liga Inglesa.

Transmissão do jogo do Manchester United x Burnley

O jogo da Premier League está marcada para ocorrer no Old Trafford, às 11h (de Brasília), com transmissão pela Disney+ e Xsports.

Haverá muita atenção dada ao próximo confronto do Manchester United na Premier League após a derrota vergonhosa para o Grimsby Town na Copa da Liga Inglesa.

O time de Ruben Amorim continua a cair a níveis nunca antes vistos, e o técnico português dificilmente demonstra a linguagem corporal de alguém que acredita que pode virar o jogo em Old Trafford.

Mas quem tem mais condições de vencer hoje?

O time da casa tem um histórico impressionante contra o Burnley em Old Trafford nas últimas sete décadas.

Seus adversários neste fim de semana venceram apenas uma vez nas últimas 25 visitas ao estádio, desde 1962.

A vitória solitária aconteceu em janeiro de 2020, quando eles venceram por 2 a 0, embora não tenham vencido em quatro jogos em Old Trafford desde então.

No entanto, sua viagem mais recente ao United terminou em um empate por 1 a 1 em abril de 2024, antes do rebaixamento dos Clarets para a Championship.