Ao vivo: onde assistir o jogo do Lecce e Milan no Italiano hoje
O Milan visita o Lecce na 2ª rodada da Série A: todas as informações sobre a partida.
O Milan volta a campo após a surpreendente derrota para o Cremonese, no San Siro, na primeira rodada da Série A 2025/26. Nesta sexta-feira, 29 de agosto, os rossoneri visitam o Lecce na segunda rodada do Campeonato Italiano. O jogo começa às 15h45 (de Brasília).
Onde assistir jogo do Lecce e Milan?
O jogo entre Lecce e Milan será transmitido ao vivo pela Disney+ para o Brasil. Na Itália, os fãs podem assistir pelos canais Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e Dazn. Também estará disponível para streaming no Now e na plataforma Sky Go.
O time de Massimiliano Allegri joga na Via del Mare, buscando se recuperar e garantir os três primeiros pontos da temporada. Já os Giallorossi de Eusebio Di Francesco, após o empate em Gênova, buscam retribuir o carinho da torcida em seu primeiro jogo em casa: depois de quebrar o recorde histórico de venda de ingressos para a temporada, o estádio estará lotado e escaldante.
O Lecce deve escalar os jogadores Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Drame; Pierotti, Camarda, Morente. Treinador : Di Francesco.
O Milan tem Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan; Saelemaekers, Giménez. Todos . Alegrar.