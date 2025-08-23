Ao vivo: onde assistir o jogo do Sporting x Nacional (23/08/25)

Confira o jogo do Sporting ao vivo, bem como as últimas informações deste 25 de agosto

O Sporting entra em campo contra o Nacional neste sábado, 23 de agosto, na terceira rodada da Liga Portugal 2025/26. A partida começa às 13h (horário de Brasília), no no Estádio da Choupana. Tem transmissão ao vivo para o Brasil?

Onde vai passar o jogo do Sporting?

No Brasil, o jogo de futebol entre Sporting e Nacional será transmitido ao vivo no ESPN 2 (TV por assinatura) e Disney+ (serviço de streaming).

Em Portugal, os torcedores poderão acompanhar a partida pela Sport TV 1 e pela RTP Internacional, a partir das 20h30 (horário local).

Como funciona o campeonato?

A competição da Primeira Liga é composta por 34 rodadas em formato de pontos corridos. Durante a temporada, cada equipe enfrenta todas as outras duas vezes, jogando a primeira partida em seu próprio estádio e a segunda no estádio do adversário.

A vitória proporciona três pontos, enquanto o empate concede um ponto a ambas as equipes. Esses pontos são cruciais para a ascensão de cada clube na classificação, visando alcançar a liderança.

Ao término da temporada, a equipe que acumular o maior número de pontos é consagrada como campeã portuguesa, e as vagas para competições europeias, como a Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League, são distribuídas para os times que se destacaram nas posições superiores da tabela. Por outro lado, as três últimas equipes enfrentam o rebaixamento para a segunda divisão.

Confira a lista completa de todos os campeões da Liga Portugal:

Benfica – 26 títulos

Porto – 18 títulos

Sporting – 17 títulos

Boavista – 5 títulos

Braga – 3 títulos

Vitória – 3 títulos

CF Os Belenenses – 3 títulos

Académica de Coimbra – 2 títulos

Clube Desportivo das Aves – 1 título

Vitória SC – 1 título

Beira-Mar – 1 título

Leixões – 1 título

Clube Futebol Estrela da Amadora – 1 título