Ao vivo: onde vai passar o jogo do Corinthians x Juventude (11/08/25)

Nesta segunda-feira, 11 de agosto, tem jogo do Corinthians e Juventude pela 19ª rodada do Brasileirão. A partida acontece no estádio Alfredo Jaconi, a partir das 20h (de Brasília). Uma vitória é importante para o Timão, que está 13ª posição, subir na tabela

Onde assistir o jogo do Corinthians hoje?

O jogo de hoje, dia 19, terá transmissão ao vivo do Sportv. O canal de TV por assinatura está disponível tanto na TV a cabo quanto online. Para assistir, é possível assinar pacotes de operadoras como Claro, SKY, Vivo e Oi TV, que incluem o canal na programação. Quem prefere assistir pela internet pode usar o Globoplay: assinantes de TV a cabo com SporTV no pacote podem acessar o conteúdo ao vivo sem custo extra, basta fazer login com os dados da operadora.

Memphis está lesionado e deve ficar fora do campo pelas próximas semanas. André Carrillo não deve jogar até o fim do ano.

A provável escalação do Corinthians hoje tem Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Talles Magno e Yuri Alberto.

O Juventude deve escalar Ruan Carneiro; Reginaldo, Cipriano, Abner e Marcelo Hermes; Caíque (Hudson), Jadson e Mandaca; Gabriel Veron (Batalla), Taliari e Gilberto.

Quantas Brasileirões o Corinthians tem?

Ao todo, o Timão tem 7 títulos do Campeonato Brasileiro. O Corinthians conquistou seu primeiro título nacional apenas em 1990. Porém, após isso, o Time do Povo levantou o caneco em mais 6 oportunidades: 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017.

Em 1990, o Timão conseguiu sua primeira conquista do Campeonato Brasileiro. Naquele ano, o sistema de disputa ainda passava pela fase de grupos.

O último título do Brasileirão conquistado pelo Corinthians foi em 2017. O primeiro turno da equipe foi brilhante. Em 19 rodadas, foram 14 vitórias e 5 empates.

Invicto e imaculado na primeira parte do Campeonato, o Timão só manteve a boa fase para ficar com o caneco. Dos 57 pontos disputados, o alvinegro conquistou 47. Foram 8 pontos a frente do vice-líder, Grêmio e aproveitamento de 82%.

Após o fim das 38 rodadas, o Timão somou 72 pontos. Foram 21 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. 50 gols marcados e 30 sofridos (melhor defesa da competição). Aproveitamento geral de 63%.