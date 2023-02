Assistir ao jogo do Corinthians: horário e transmissão de Portuguesa e Corinthians hoje

Equipes se enfrentam em Brasília, no Mané Garrincha, neste domingo pela rodada do Paulistão

O Estádio Mané Garrincha, em Brasília, recebe o jogo do Corinthians hoje contra a Portuguesa pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Neste domingo, 12 de fevereiro, o embate é válido pela fase de grupos da competição, com a bola rolando às 16h (Horário de Brasília) em transmissão na TV aberta.

A derrota na última rodada quebrou a sequência de cinco jogos sem perder do Timão, durante a primeira fase do torneio estadual. Fora de casa, o time perdeu por 2 a 0, para o São Bernardo. Pelo grupo C, está em primeiro lugar com 13 pontos, quatro a mais que o São Bento.

Por outro lado, a Portuguesa briga para não cair. Em último no grupo D com apenas 4 pontos, o time soma apenas uma vitória, um empate e cinco derrotas, ou seja, corre o sério risco de ser rebaixado para a segunda divisão.

Onde ver o jogo do Corinthians hoje no Paulistão

O jogo do Corinthians hoje tem transmissão na Record, Premiere, Paulistão Play, R7 e PlayPlus às 16h, horário de Brasília, neste domingo ao vivo.

Com exceção do estado do Rio de Janeiro, a Record exibe a partida entre Corinthians e Portuguesa neste domingo, na TV aberta, para todo o Brasil ao vivo. A narração será de Lucas Pereira com comentários de Dodô e Renato Marsiglia.

Também dá para assistir de graça no R7 e no PlayPlus, mas com a narração de Silvio Luiz e participação dos humoristas Bola e Carioca.

Outra opção é o Premiere, pay-per-view disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Se preferir, o torcedor pode comprar o pacote avulso através das plataformas GloboPlay e Amazon Prime.

Também dá para curtir para curtir o confronto no Paulistão Play, serviço de streaming da Federação Paulista de Futebol, com pacotes de R$ 27,90 no mês ou R$ 75,33 no ano.

Horário : 16h (Horário de Brasília)

: 16h (Horário de Brasília) Local : Estádio Mané Garrincha, em Brasília

: Estádio Mané Garrincha, em Brasília Onde assistir: Record, Premiere, Paulistão Play, R7 e PlayPlus

Escalações da Portuguesa x Corinthians:

Provável escalação do jogo da Portuguesa hoje: Thomazella; Victor Ramos, Pará, Bruno, Thallyson; Tauã Belo, Naldo, Madison; Luccas Paraizo Feitosa, João Victor e Gustavinho.

Provável escalação do jogo do Corinthians hoje: Cássio; Rafael Ramos, Gil, Bruno Mendéz, Fábio Santos; Roni, Fausto Vera, Giuliano; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Como funciona o rebaixamento no Paulista?

A primeira fase do Campeonato Paulista traz dezesseis equipes divididas em quatro grupos de quatro cada. Elas disputam em turno único doze rodadas contra adversários dos outros grupos, onde cada vitória garante três pontos e o empate apenas um.

Ao fim das rodadas, os dois melhores de cada chave avançam para as quartas, enquanto os dois times com menos ponto caem para a Série A2 do Campeonato Paulista.

Outra maneira identificar quem é rebaixado é acompanhar a classificação geral. Os últimos dois na tabela são os rebaixados na temporada.

Por que o jogo vai ser em Brasília?

A empresa Metrópoles Sports, de Brasília, comprou os direitos do mando de campo para trazer o duelo entre Portuguesa e Corinthians neste domingo, 12 de fevereiro, até a capital federal.

Além de jogarem no Distrito Federal, a empresa também garantiu que as delegações de Corinthians e Portuguesa viajassem juntas no avião fretado pela responsável. Porém, segundo o GE, as equipes ficam em hotéis diferentes na capital.

Este não é o primeiro jogo que a empresa traz para Brasília. A final da Supercopa do Brasil entre Palmeiras e Flamengo, o clássico mineiro de América e Cruzeiro, o duelo entre Botafogo e Boavista, pelo Campeonato Carioca, e a partida entre Vasco e Nova Iguaçu.

