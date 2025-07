Benfica compra jogador Richard Ríos do Palmeiras por milhões

O Benfica vai atualizar seu elenco para a nova temporada do futebol europeu e fez uma compra milionária para isso. O time português fechou negócio com o Palmeiras e contará com o reforço do jogador Richard Ríos.

Preço do jogador Richard Ríos no Benfica

De acordo com apuração do GE, o Benfica comprou o Volante Richard Ríos por 30 milhões de euros fixos, algo em torno de R$ 194 milhões. O Palmeiras terá direito a 70% desse valor, mas o montante ainda terá porcentagem do Flamengo, Guarani e também do jogador de futebol.

Com a negociação já avançada, o atleta não entrará em campo contra o Galo neste domingo. Apesar de não jogar, ele deve estar no Allianz para se despedir da torcida, que acompanha o atleta desde 2023. Ele foi comprado pelo Alviverde por R$ 7 milhões após ser destaque no Guarani.

O contrato com o Benfica é de 5 anos, onde o jogador vai ter um salário anual de 3 milhões de euros. Após uma jornada elogiada no Mundial de Clubes FIFA, o time de Lisboa também comprou Amar Dedic, Rafael Obrador, Enzo Barrenechea e Samuel Dahl.

Segundo informações do jornal português A Bola, o jogador deve se apresentar ao clube, em Lisboa, já na terça-feira, Ele deve realizar exames médicos e testes físicos, e estrear em agosto.