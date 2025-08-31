Futebol

Benfica vence Alverca por 2 x 1 com Vini Jr. de convidado

Vini Jr. assistiu ao jogo do campeonato português no estádio

jogo do benfica Foto: Reprodução/Instagram

O jogo do Benfica e o Alverca terminou com um placar de 2 x 1 neste domingo, 31 de agosto. A partida foi válida pela 4ª rodada do Campeonato Português 2025/26, e aconteceu no Complexo Desportivo de Alverca, em Alverca do Ribatejo. O brasileiro Vini Jr., estrela do Real Madrid, assistiu a partida no estádio.

Para quem não sabe, Vinícius é acionista do Alverca desde 2023. O clube voltou para a série A do português após 21 anos rebaixado. O Porto é o atual líder do campeonato.

Mas a presença do craque não foi suficiente para o Alverca brilhar em cima do Benfica. O time de Bruno Lage deu início a goleada e fez seus dois gols no primeiro tempo. O rival marcou o seu no segundo tempo.

Alverca escalou os jogadores Mateus Mendes; Steven Baseya, Sergi Gómez, Julián Martínez; Nabil Touaizi, Alex Amorim, Sabit Abdulai, Isaac James; Chiquinho, Marezi e Cédric Nuozzi.

O Benfica tinha Samuel Soares; Dedic, Tomás Araújo, Otamendi, Dahl; Enzo Barrenechea, Richard Ríos, Leandro Barreiro; Aursnes, Ivanovic e Schjelderup.

O duelo terminou aos 96 minutos.

Como é o Campeonato Português com Benfica e Alverca

A competição da Primeira Liga é composta por 34 rodadas em formato de pontos corridos. Durante a temporada, cada equipe enfrenta todas as outras duas vezes, jogando a primeira partida em seu próprio estádio e a segunda no estádio do adversário.

A vitória proporciona três pontos, enquanto o empate concede um ponto a ambas as equipes. Esses pontos são cruciais para a ascensão de cada clube na classificação, visando alcançar a liderança.

Ao término da temporada, a equipe que acumular o maior número de pontos é consagrada como campeã portuguesa, e as vagas para competições europeias, como a Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League, são distribuídas para os times que se destacaram nas posições superiores da tabela. Por outro lado, as três últimas equipes enfrentam o rebaixamento para a segunda divisão.

