Como assistir o jogo do Crystal Palace x Liverpool hoje (10/08/25)

Confronto em Wembley abre nova temporada da Premier League

Escrito por Anny Malagolini
Liverpool e Crystal Palace se enfrentam hoje, 9 de agosto, em Wembley pela Community Shield, um jogo anual que tradicionalmente marca o início da temporada do futebol inglês. Para o Liverpool, é uma chance de exibir um verão de investimentos significativos, enquanto para o Crystal Palace, é uma oportunidade de destacar seu progresso recente no cenário nacional.

Onde assistir o jogo do Liverpool e Crystal Palace

O Liverpool chega no jogo hoje atual campeão da Premier League, tendo dominado a disputa pelo título da temporada passada com consistência e controle. Seus negócios no verão têm sido notáveis, com quase £ 300 milhões gastos em quatro contratações de alto nível – um sinal de intenção enquanto se prepara para defender seu título. Cada uma dessas adições está na disputa para começar esta tarde, dando aos torcedores um primeiro vislumbre de como o novo elenco pode moldar a temporada que se inicia.

O Crystal Palace entra na disputa animado pelo histórico triunfo na FA Cup, no mesmo estádio, em maio, quando derrotou o Manchester City e levantou o primeiro grande troféu de sua longa história. Essa conquista reforçou a confiança do time, embora o verão tenha sido complicado pela incerteza quanto à elegibilidade para as competições europeias, com uma decisão da UEFA deixando-os à espera de saber se jogarão na Liga Europa ou na Conference League.

O que é o Community Shield?

Embora a Community Shield seja frequentemente vista como um evento cerimonial, ambos os clubes a encaram com um espírito competitivo. Para o Liverpool, o objetivo é se afirmar como um dos primeiros colocados no que promete ser uma defesa de título desafiadora. Para o Palace, uma vitória não só adicionaria mais um troféu, mas também fortaleceria sua crescente reputação como um time capaz de causar problemas à elite estabelecida.

Uma vitória em Wembley também pode ter um peso psicológico. O sucesso aqui costuma dar um impulso às primeiras semanas da temporada, proporcionando confiança e um ritmo vitorioso.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

