Confira onde assistir o jogo do Porto e Nacional hoje no Português

O Porto enfrenta o Nacional neste sábado, 13 de setembro, na quinta rodada do Campeonato Português. O jogo começa às 14h (de Brasília) e os torcedores podem assistir diretamente do Brasil. Em Portugal, a partida se inicia às 18h.

A partida terá transmissão exclusiva do streaming Disney+ para o Brasil. Em Portugal, a exibição será feita pela Sport TV. O jogo ocorre no Estádio do Dragão, no Porto.

A equipe da casa vive um início de temporada impecável, com quatro vitórias em quatro jogos, ostentando um ataque de 11 gols e uma defesa sólida que foi vazada apenas uma vez. Essa campanha dominante, que inclui um triunfo suado e resiliente por 2 a 1 sobre o rival Sporting, coloca os Dragões com máxima confiança para manter a liderança isolada.

Do outro lado, o Nacional busca maior regularidade no campeonato. A equipe conquistou sua única vitória até aqui fora de casa, ao bater o Casa Pia por 2 a 0, mas tem encontrado dificuldades para equilibrar seu desempenho. A vulnerabilidade defensiva é uma preocupação, tendo sofrido gols em três das quatro partidas disputadas, um ponto crítico que pode ser explorado pelo poderoso ataque portista.

Taticamente, o Porto se apoia na solidez de seu sistema defensivo e na profundidade de seu elenco. Jogadores como Borja Sainz têm se destacado pela intensidade e capacidade de infiltração, agregando qualidade ao setor ofensivo. O Nacional, por sua vez, aposta na velocidade e no talento de seus atacantes, como Jesús Ramírez e Paulinho Bóia, para tentar surpreender e ameaçar a meta adversária.

