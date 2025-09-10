Corinthians vence Athletico-PR e está na semifinal da Copa do Brasil 2025

O Corinthians está de volta entre os quatro melhores da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, 10 de setembro, o Timão venceu o Athletico-PR por 2 a 0, em jogo na Neo Química Arena, com gol de Rodrigo Garro e Vitinho, e garantiu a classificação para a semifinal do torneio. O clube já tinha vantagem e deixou o Furacão num situação irreversível.

Com o resultado, o clube paulista chega à sua 16ª semifinal de Copa do Brasil na história, mas carrega um retrospecto de altos e baixos: em nove oportunidades acabou eliminado nesta fase.

O próximo rival do Corinthians sairá do confronto entre Cruzeiro e Atlético-MG, que duelam na quinta-feira.

Quando é o jogo do Corinthians na semifinal?

Por conta da mudança no calendário nacional, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) determinou que as semifinais só serão disputadas após o término do Campeonato Brasileiro. Assim, a reta decisiva da Copa do Brasil será em dezembro.

As datas base para a semifinal são 10 e 14 de dezembro, enquanto as grandes finais estão marcadas para os dias 17 e 21 do mesmo mês.

O Corinthians soma três títulos da Copa do Brasil ao longo da história. O primeiro troféu foi conquistado em 1995, quando o time paulista bateu o Grêmio na decisão. O clube voltou a vencer a competição em 2002, diante do Brasiliense, garantindo o bicampeonato.

A última conquista veio em 2009, em uma campanha marcada pela presença de Ronaldo Fenômeno, peça fundamental na conquista do tricampeonato sobre o Internacional.