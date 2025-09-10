Futebol

Corinthians vence Athletico-PR e está na semifinal da Copa do Brasil 2025

Corinthians chega à sua 16ª semifinal

Escrito por Anny Malagolini
Corinthians Foto: Getty Images

O Corinthians está de volta entre os quatro melhores da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, 10 de setembro, o Timão venceu o Athletico-PR por 2 a 0, em jogo na Neo Química Arena, com gol de Rodrigo Garro e Vitinho, e garantiu a classificação para a semifinal do torneio. O clube já tinha vantagem e deixou o Furacão num situação irreversível.

Com o resultado, o clube paulista chega à sua 16ª semifinal de Copa do Brasil na história, mas carrega um retrospecto de altos e baixos: em nove oportunidades acabou eliminado nesta fase.

O próximo rival do Corinthians sairá do confronto entre Cruzeiro e Atlético-MG, que duelam na quinta-feira.

Quando é o jogo do Corinthians na semifinal?

Por conta da mudança no calendário nacional, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) determinou que as semifinais só serão disputadas após o término do Campeonato Brasileiro. Assim, a reta decisiva da Copa do Brasil será em dezembro.

As datas base para a semifinal são 10 e 14 de dezembro, enquanto as grandes finais estão marcadas para os dias 17 e 21 do mesmo mês.

O Corinthians soma três títulos da Copa do Brasil ao longo da história. O primeiro troféu foi conquistado em 1995, quando o time paulista bateu o Grêmio na decisão. O clube voltou a vencer a competição em 2002, diante do Brasiliense, garantindo o bicampeonato.

A última conquista veio em 2009, em uma campanha marcada pela presença de Ronaldo Fenômeno, peça fundamental na conquista do tricampeonato sobre o Internacional.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Athletico-PR na Copa do Brasil

Onde assistir o jogo de Portugal hoje x Hungria nas Eliminatórias

Onde assistir o jogo de Israel x Itália hoje nas Eliminatórias

Onde assistir o jogo da Espanha hoje x Turquia nas eliminatórias

Final da Copa do Nordeste 2025 vai passar no SBT?

Copa do Nordeste: onde assistir o jogo do Bahia x Confiança na final

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes