Onde vai passar o jogo do Corinthians x Fortaleza hoje (02/08/25)

Jogo é válido pela 18ª rodada do Brasileirão – com transmissão ao vivo na TV aberta, mas não para todo o país

Após vencer o vencer o clássico contra o Palmeiras, o Corinthians enfrenta o Fortaleza no Brasileirão neste domingo, 3. O jogo começa às 16h (horário de Brasília) na Neo Química Arena e é possível assistir na TV aberta e fechada, e também pela internet.

Onde assistir o jogo do Corinthians x Fortaleza?

O jogo tem transmissão na TV Globo, logo após a primeira parte do Domingão do Huck e terá retransmissão de graça no Globoplay. O Premiere também exibe a partida da décima rodada do Brasileirão.

Atenção: a TV Globo transmite apenas para os estados de São Paulo, Ceará, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Alagoas, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima. O restante do país assiste Cruzeiro e Botafogo.

Para assistir online e de graça, acesse https://globoplay.globo.com/ e em seguida clique em “entrar” na lateral superior direita e depois em “criar conta”;

Um formulário será aberto em uma nova página, informe: nome completo, data de nascimento, gênero, e-mail, senha que usará no site, cidade, estado e país em que mora. Finalize o processe selecionando a caixinha “li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade” e depois por último em “cadastrar”;

Após sua conta gratuita da Globoplay ser confirmada, você poderá acessar a plataforma com o novo login e senha. Clique em “Agora na TV”.

Yuri Alberto joga hoje?

Como na quarta-feira o Corinthians vai enfrentar o Palmeiras novamente, na volta da Copa do Brasil, Dorival Júnior deve poupar os titulares no jogo de hoje. Com isso, a escalação do Timão contra o Fortaleza deve ter Hugo Souza; Léo Mana, Félix Torres, Cacá e Fabrizio Angileri; Ryan, Charles e Breno Bidon; Dieguinho, Talles Magno e Romero.

Yuri Alberto e Memphis Depay não devem entrar em campo.

O Fortaleza deve escalar Magrão (Vinicius Silvestre); Mancuso, Kuscevic, Ávilae Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Breno Lopes, Deyverson, Herrera.