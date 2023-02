Cremonese x jogo da Roma hoje: onde vai passar o Campeonato Italiano ao vivo (28/02)

Em confronto válido pela 24ª rodada do Campeonato Italiano, as equipes de Cremonese e Roma se enfrentam nesta terça-feira, último dia de fevereiro

A equipe da Roma visita o lanterna Cremonese nesta terça-feira, 28 de fevereiro, pela 24ª rodada do Campeonato Italiano. A bola vai rolar às 14h30 (Horário de Brasília), no Giovanni Zini Stadium, em Cremona. O jogo da Roma hoje tem transmissão ao vivo para todo o Brasil.

Parece mentira, mas não é. Com vinte e três rodadas já disputadas no Campeonato Italiano, o Cremonese ainda não venceu um jogo. Na lanterna da classificação com 9 pontos, o time coleciona nove empates e 14 derrotas durante a temporada. Dentro de casa nesta terça, vai busca o seu primeiro triunfo pressionado pela torcida.

Do outro lado, a Roma de José Mourinho se mantém na parte de cima sem perder por três rodadas. Em quarto lugar com 44 pontos, o elenco contabiliza 13 vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Se vencer nesta terça, pode assumir a terceira posição e desbancar o Milan.

Assistir jogo da Roma hoje ao vivo

Star Plus vão transmitir o jogo da Roma nesta terça-feira às 14h30.

O canal é o grande responsável pelos direitos de imagens do Campeonato Italiano no Brasil. Mas nesta terça-feira, a emissora decidiu não passar a partida.

Mas quem não tem a TV fechada pode assistir no Star +, plataforma de streaming. Mas assim como a ESPN, também é preciso ser assinante do streaming, mas os valores são consideravelmente menores.

Baixe o aplicativo em seu dispositivo, certifique-se de que sabe qual pacote vai comprar e aí preencha com todos os seus dados. Dá para assistir no aplicativo do celular, tablet, smartv ou videogames.

Cremonese x Roma

O duelo no futebol italiano vai ser o 17º na história, de acordo com dados do site de estatísticas Transfermarkt. O time de José Mourinho tem a vantagem com 11 vitórias, dois empates e apenas três vitórias do adversário.

O último encontro entre os dois aconteceu em 1º de fevereiro de 2023, pelas quartas de final da Copa da Itália com a vitória do Cremonese por 2 a 1.

Escalação do Cremonese: Carnesecchi; Vásquez, Ferrari, Bianchetti; Valeri, Pickel, Meité, Benassi, Sernicola; Okereke e Tsadjout.

Escalação da Roma: Rui Patrício; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala e Abraham.

Roma classificada na Liga Europa

Sob o agregado 2 a 1, a equipe da Roma conquistou o passaporte para as oitavas de final na Liga Europa.

Na temporada passada, o clube italiano se tornou o primeiro campeão da Conference League e, de quebra, a vaga na competição secundária da UEFA.

Diante do RB Leipzig, a Roma venceu a segunda fase e garantiu a classificação. Agora, nas oitavas, vai jogar contra o Real Sociedad nos dias 9 e 16 de março de 2023.

