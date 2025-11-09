Em qual canal vai passar jogo do Benfica x Casa Pia hoje (09/11/25)

Jogo tem transmissão ao vivo para o Brasil hoje, dia 9 de novembro

Neste domingo, Benfica enfrenta o Casa Pia hoje pela 11ª rodada do campeonato Português. O jogo acontece no Estádio da Luz. Saiba como assistir!

Horário e onde assistir o jogo do Benfica hoje

O jogo do Benfica hoje tem transmissão no Disney+. Quem é assinante do streaming pode acompanhar os principais campeonatos de futebol internacional, incluindo o jogo do Benfica neste domingo, pela plataforma de streaming no celular, tablet, smartv ou videogame, e até mesmo no computador.

O Benfivai contar com Trubin; Dahl, Araujo, António Silva, e Dedic; Barrenechea, Barreiro e Ricard Ríos; Lukebakio, Pavlidis e Aursnes.

O Casa Pia deve escalar Daniel Azevedo; David Sousa, José Fonte e Caique Rocha (Abdu Conté); Geraldes, Nhaga, Pérez e Larrazabal; Livolant, Cassiano, Nsona. Técnico: João Pereira

Como funciona o campeonato?

A Primeira Liga de Portugal, ou Campeonato Português, é a primeira divisão do futebol português, realizado anualmente desde 1934, onde times das mais diferentes regiões do país disputam em campo a tão desejada taça para encher a prateleira.

Dezoito clubes jogam as 34 rodadas em pontos corridos, divididas em dois turnos onde os times se enfrentam duas vezes, a primeira com o elenco dentro de casa e a segunda como visitante. A vitória garante três pontos, o empate um e a derrota nenhum ao perdedor. Os critério de desempate são confronto direto, saldo de gols em confrontos diretos, mais gols, saldo de gols e gols marcados.

Após as 34 rodadas, o primeiro colocado ganha o título de campeão português e a vaga para a fase de grupos da Liga dos Campeões, enquanto o segundo lugar vai para as qualificatórias. O terceiro lugar garante a vaga para a fase de grupos da Liga Europa e o quarto na Conference League.

Na parte de baixo, os três últimos são rebaixados para a segunda divisão.