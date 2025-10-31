Futebol

Em qual canal vai passar o jogo Borussia Dortmund x Augsburg e escalação

Jogo começa às 16h30 com transmissão ao vivo e de graça para o Brasil

Escrito por Anny Malagolini
Em qual canal vai passar o jogo Borussia Dortmund x Augsburg Foto: Getty Images

O Borussia Dortmund enfrentará o FC Augsburg nesta sexta-feira, dia 31 de outubro. O jogo começa às 16h30, pela 9ª rodada da Bundesliga. Reunimos todas as informações sobre a partida no WWK Arena, em Augsburgo (ALE).

Onde assistir Borussia Dortmund x Augsburg

A partida dessa sexta-feira, 31, será transmitida ao vivo pela Sportv. A Cazé TV também fará a cobertura do jogo, além do OneFootball. O Borussia Dortmund jogará com sua camisa amarela de mandante, calção preto e meias amarelas. O Augsburg jogará quase inteiramente de branco, com listras diagonais vermelhas e verdes na camisa.

O Borussia Dortmund enfrentará o Augsburg , que teve um bom início de temporada, vencendo seus dois primeiros jogos difíceis. Infelizmente, uma sequência de cinco derrotas em sete partidas oficiais deixou Sandro Wagner e sua equipe com poucos motivos para se orgulhar nas últimas semanas.

Desde o final de agosto, a equipe de Wagner conquistou apenas uma vitória, o que a fez cair para a 15ª posição na classificação, apenas três pontos acima da zona de rebaixamento.

Enquanto isso, o Borussia Dortmund se encontra em uma situação muito familiar: está entre os quatro primeiros, mas permanece muito atrás de seu arquirrival, o Bayern de Munique.

Há algumas semanas, Niko Kovac e sua equipe perderam por 2 a 1 no Der Klassiker, perdendo a chance de pressionar os bávaros.

O Dortmund voltará imediatamente sua atenção para o Augsburg, equipe para a qual perdeu nos dois jogos anteriores, mas desta vez pretende capitalizar em cima do mau desempenho dos anfitriões.

No entanto, os visitantes esperam causar danos significativos quando viajarem para a WWK Arena, com o Dortmund vindo de várias vitórias em competições oficiais e o Augsburg apresentando uma queda de rendimento.

Escalação

Augsburg: Dahmen; Jakic, Matsima, Banks; Fellhauer, Rexhbeçaj, Massengo, Giannoulis; Claude-Maurice, Rieder, Kömür. Técnico: Sandro Wagner.

Borussia Dortmund: Kobel; Anselmino (Bensebaini), Anton, Schlotterbeck; Ryerson (Yan Couto), Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier. Técnico: Niko Kovac.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

