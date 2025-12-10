Em qual canal vai passar o jogo do Benfica x Napoli hoje online e escalação

Em qual canal vai passar o jogo do Benfica x Napoli hoje online e escalação

Nesta quarta-feira, 10 de dezembro, tem jogo do Benfica e Napoli na sexta rodada da fase de grupos da Champions League. A partida começa às 17h (de Brasília) no Estádio da Luz, em Lisboa.

Onde assistir o jogo do Benfica hoje e Napoli

O jogo de hoje terá transmissão para o Brasil através do stremaing da HBO Max. Em Portugal a partida pode ser assistir pelo canal Sport1 ao vivo. Nos EUA, a partida será transmitida pela TNT Sports 3.

O Napoli luta por uma vaga nos playoffs da Liga dos Campeões , mas não pode se dar ao luxo de errar. Antonio Conte enfrentará José Mourinho e seu Benfica , que venceu apenas uma partida nesta campanha europeia: será um duelo entre dois treinadores de personalidades fortes, ambos em busca de certezas.

Para hoje, o Benfica deve escalar Trubin, Dedić, Silva, Otamendi, Dahl, Richard Ríos, Barrenechea, Aursnes, Prestianni, Sudakov, Pavlidis.

O Napoli tem Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Rrahmani; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang, Hojlund. Técnico: Antonio Conte.

Como funciona a Champions?

Este é apenas o segundo ano sob a nova estrutura da UEFA. Os tradicionais oito grupos desapareceram; em vez disso, 36 clubes agora estão em uma única tabela. Cada equipe enfrenta oito adversários diferentes, divididos igualmente entre jogos em casa e fora.

Três pontos são concedidos por vitória e um por empate, mas a classificação não é mais tão simples. Os 8 melhores colocados após a oitava rodada avançam diretamente para as oitavas de final. Os clubes que terminarem entre 9º e 24º lugar precisam disputar um play-off de ida e volta para chegar às oitavas de final. Os 12 últimos colocados são eliminados completamente, sem segunda chance na Liga Europa.

A temporada passada mostrou o valor do impulso inicial. Dezesseis pontos em oito jogos quase sempre foram suficientes para terminar entre os oito primeiros, com 15 pontos geralmente suficientes.

Dez pontos — três vitórias e um empate — praticamente garantiam uma vaga nos playoffs, enquanto nove pontos muitas vezes eram suficientes para garantir a classificação. Qualquer pontuação abaixo de oito pontos deixava os clubes à beira da eliminação.

Quando serão os jogos da fase de grupos:

6ª rodada: 9 a 10 de dezembro de 2025

7ª rodada: 20 a 21 de janeiro de 2026

8ª rodada: 28 de janeiro de 2026