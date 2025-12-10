Futebol

Em qual canal vai passar o jogo do Benfica x Napoli hoje online e escalação

Jogo começa às 17h

Escrito por Anny Malagolini

Nesta quarta-feira, 10 de dezembro, tem jogo do Benfica e Napoli na sexta rodada da fase de grupos da Champions League. A partida começa às 17h (de Brasília) no Estádio da Luz, em Lisboa.

Onde assistir o jogo do Benfica hoje e Napoli

O jogo de hoje terá transmissão para o Brasil através do stremaing da HBO Max. Em Portugal a partida pode ser assistir pelo canal Sport1 ao vivo. Nos EUA, a partida será transmitida pela TNT Sports 3.

O Napoli luta por uma vaga nos playoffs da Liga dos Campeões , mas não pode se dar ao luxo de errar. Antonio Conte enfrentará José Mourinho e seu Benfica , que venceu apenas uma partida nesta campanha europeia: será um duelo entre dois treinadores de personalidades fortes, ambos em busca de certezas.

Para hoje, o Benfica deve escalar Trubin, Dedić, Silva, Otamendi, Dahl, Richard Ríos, Barrenechea, Aursnes, Prestianni, Sudakov, Pavlidis.

O Napoli tem Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Rrahmani; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang, Hojlund. Técnico: Antonio Conte.

Como funciona a Champions?

Este é apenas o segundo ano sob a nova estrutura da UEFA. Os tradicionais oito grupos desapareceram; em vez disso, 36 clubes agora estão em uma única tabela. Cada equipe enfrenta oito adversários diferentes, divididos igualmente entre jogos em casa e fora.

Três pontos são concedidos por vitória e um por empate, mas a classificação não é mais tão simples. Os 8 melhores colocados após a oitava rodada avançam diretamente para as oitavas de final. Os clubes que terminarem entre 9º e 24º lugar precisam disputar um play-off de ida e volta para chegar às oitavas de final. Os 12 últimos colocados são eliminados completamente, sem segunda chance na Liga Europa.

A temporada passada mostrou o valor do impulso inicial. Dezesseis pontos em oito jogos quase sempre foram suficientes para terminar entre os oito primeiros, com 15 pontos geralmente suficientes.

Dez pontos — três vitórias e um empate — praticamente garantiam uma vaga nos playoffs, enquanto nove pontos muitas vezes eram suficientes para garantir a classificação. Qualquer pontuação abaixo de oito pontos deixava os clubes à beira da eliminação.

Quando serão os jogos da fase de grupos:

6ª rodada: 9 a 10 de dezembro de 2025

7ª rodada: 20 a 21 de janeiro de 2026

8ª rodada: 28 de janeiro de 2026

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Veja a possível escalação do Corinthians contra o Cruzeiro hoje

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Cruzeiro na internet

Próximo jogo do Flamengo no Intercontinental será contra Pyramids

Onde vai passar o jogo do Flamengo x Cruz Azul e escalação hoje

Que horas é o jogo do Flamengo x Cruz Azul hoje ao vivo

Onde assistir o jogo do Corinthians x Jaraguá na final do futsal LNF

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes