Futebol

Em qual canal vai passar o jogo do Betis x Atlético de Madrid e escalação

Real Betis x Atlético de Madrid se enfrentam nesta segunda-feira, 27 de outubro, pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol

Escrito por Anny Malagolini
Em qual canal vai passar o jogo do Betis x Atlético de Madrid Foto: Earth Photart/Pexels

O Atlético de Madrid visitará o Estádio de la Cartuja nesta segunda-feira, 27 de outubro, preparando o cenário para uma emocionante partida da La Liga contra o Real Betis. Ambas as equipes estão empatadas com 16 pontos em nove partidas, seguindo caminhos semelhantes nesta temporada, com quatro vitórias, quatro empates e apenas uma derrota cada.

Horário do Betis x Atlético de Madrid e transmissão

O jogo do Betis x Atlético de Madrid hoje começa às 16h (de Brasília) e terá transmissão da ESPN e Disney+. O duelo não terá transmissão da televisão aberta.

A 10ª rodada do Campeonato Espanhol termina nesta segunda-feira com um confronto decisivo na liderança da tabela entre dois times com o mesmo número de pontos. O Estádio La Cartuja sediará o emocionante confronto entre Betis e Atlético de Madrid .

A equipe de Manuel Pellegrini está em boa fase. O Betis está invicto há oito partidas, incluindo jogos pelo Campeonato Espanhol e pela Liga Europa, e uma vitória sobre o Colchonero garantirá que o time termine a rodada entre os quatro primeiros, apenas um ponto atrás do terceiro colocado, o Villarreal.

Escalação

O Real Betis, de Manuel Pellegrini, deve escalar Pau López, Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Júnior Firpo, Sofyan Amrabat, Pablo Fornals, Antony, Giovani Lo Celso, Abdessamad Ezzalzouli, Cucho Hernández.

Por outro lado, o Atlético de Madrid tem Oblak, Marcos Llorente, Robin Le Normand, José Giménez, Dávid Hancko, Koke, Pablo Barrios, Giuliano Simeone, Nicolás González, Álex Baena e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

GreJu: onde assistir jogo do Grêmio x Juventude no domingo pelo Brasileirão

Onde vai passar o jogo do Real Madrid e Barcelona hoje às 12h15

Onde vai passar o jogo do Flamengo x Fortaleza e escalação hoje

Onde vai passar o jogo do Galo hoje: transmissão do Atlético-MG x Ceará

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Vitória ao vivo (25/10/25)

Onde assistir o jogo do Al Nassr x Al Hazm hoje com CR7

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes