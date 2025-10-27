Real Betis x Atlético de Madrid se enfrentam nesta segunda-feira, 27 de outubro, pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol

Em qual canal vai passar o jogo do Betis x Atlético de Madrid e escalação

O Atlético de Madrid visitará o Estádio de la Cartuja nesta segunda-feira, 27 de outubro, preparando o cenário para uma emocionante partida da La Liga contra o Real Betis. Ambas as equipes estão empatadas com 16 pontos em nove partidas, seguindo caminhos semelhantes nesta temporada, com quatro vitórias, quatro empates e apenas uma derrota cada.

Horário do Betis x Atlético de Madrid e transmissão

O jogo do Betis x Atlético de Madrid hoje começa às 16h (de Brasília) e terá transmissão da ESPN e Disney+. O duelo não terá transmissão da televisão aberta.

A 10ª rodada do Campeonato Espanhol termina nesta segunda-feira com um confronto decisivo na liderança da tabela entre dois times com o mesmo número de pontos. O Estádio La Cartuja sediará o emocionante confronto entre Betis e Atlético de Madrid .

A equipe de Manuel Pellegrini está em boa fase. O Betis está invicto há oito partidas, incluindo jogos pelo Campeonato Espanhol e pela Liga Europa, e uma vitória sobre o Colchonero garantirá que o time termine a rodada entre os quatro primeiros, apenas um ponto atrás do terceiro colocado, o Villarreal.

Escalação

O Real Betis, de Manuel Pellegrini, deve escalar Pau López, Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Júnior Firpo, Sofyan Amrabat, Pablo Fornals, Antony, Giovani Lo Celso, Abdessamad Ezzalzouli, Cucho Hernández.

Por outro lado, o Atlético de Madrid tem Oblak, Marcos Llorente, Robin Le Normand, José Giménez, Dávid Hancko, Koke, Pablo Barrios, Giuliano Simeone, Nicolás González, Álex Baena e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone.