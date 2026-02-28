Em que canal vai passar de graça o jogo do Corinthians x Novorizontino na semifinal hoje

Neste sábado, 28, o Corinthians duela com o Novorizontino na semifinal do Campeonato Paulista, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, interior de São Paulo. A bola rola às 20.30 (horário de Brasília). A torcida de casa terá que ter TV ou streaming por assinatura para ver o jogo, já que nenhuma emissora da TV aberta fará a transmissão. O jogo é único, então quem ganha segue para a final.

O técnico Enderson Moreira deve repetir a base considerada ideal para enfrentar o Corinthians. Após a vitória sobre o Santos pelo Campeonato Paulista, o treinador utilizou praticamente todos os titulares também na Copa do Brasil. Para este sábado, a tendência é de equipe completa. Léo Naldi, que cumpriu suspensão na Copa do Brasil, retorna ao time titular. Robson e Rômulo atuaram normalmente na última partida e não devem ser problema fisicamente.

Do outro lado, o técnico Dorival Júnior deve escalar o Corinthians com o que tem de melhor à disposição, mesmo convivendo com uma lista considerável de desfalques.

Entre as ausências mais sentidas estão Yuri Alberto e Matheus Pereira, que seguem fora. Ainda assim, Dorival conseguiu preservar fisicamente boa parte do elenco no compromisso pelo Campeonato Brasileiro no meio da semana.

O Timão deve escalar Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan (Raniele), André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Vitinho e Memphis Depay.

Transmissão do jogo do Corinthians

A transmissão do jogo do Corinthians hoje, dia 28, será da Record, Cazé TV no Youtube e Premiere. A partida é decisiva e começa às 20h30.

Para acompanhar o Timão entre no Youtube no celular, Android ou iOS, ou então acesse o site www.youtube.com. Pesquise “CazéTV” e selecione o jogo que quer assistir. É de graça e não precisa se inscrever para ver o conteúdo.

Os torcedores poderão assistir ao jogo do Corinthians ao vivo pelo Premiere, canal pay-per-view disponível em diversas operadoras de TV por assinatura. Para quem preferir acompanhar pela internet, o duelo também será transmitido pelo serviço de streaming Globoplay, na aba Premiere.

Títulos do Timão no Paulista

O tradicional Sport Club Corinthians Paulista é o maior campeão do Estadual de São Paulo. O clube fundado em 1910 soma 30 títulos de Campeonato Paulista e está na liderança de forma isolada. O Timão levantou seu primeiro caneco em 1914 e, por duas vezes em sua história, conseguiu erguer a taça em três anos consecutivos. Em 2025, o clube também foi vencedor.

2 Mundiais de Clubes da FIFA – 2000 e 2012

1 CONMEBOL Libertadores – 2012

1 Recopa Sul-Americana – 2013

7 Campeonatos Brasileiros – 1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017

4 Copas do Brasil – 1995, 2002, 2009 e 2025

1 Campeonato Brasileiro série B – 2008

1 Supercopa do Brasil – 1991

5 Torneios Rio-São Paulo – 1950, 1953, 1954, 1966 e 2002

2 Taças dos Campeões Rio-São Paulo – 1929 e 1941

1 Taça Estado de São Paulo – 1962

13 Campeonatos Paulistas – 1914, 1916, 1922, 1923, 1924, 1928, 1929, 1930, 1937, 1938, 1939, 1941, 1951, 1952, 1954, 1977, 1979, 1982, 1983, 1988, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2009, 2013, 2017, 2018, 2019 e 2025