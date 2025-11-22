Final da Sul-Americana vai passar no SBT hoje? Como assistir o jogo do Galo

Com transmissão na TV aberta e fechada neste sábado, 22 de novembro, o Atlético-MG busca o seu primeiro título da Copa Sul-Americana, mas para isso terá que vencer o Lanús. O jogo começa às 17h (de Brasília), e a noa notícia é que há 3 formas do torcedor assistir hoje.

Onde assistir a final da Sul-Americana hoje

O SBT transmite a final da Sul-Americana entre Atlético-MG e Lanús para todo o país na TV aberta, com narração de Tiago Leifert. O torcedor também pode assistir o jogo no site e no canal do Youtube do SBT de graça.

A ESPN, disponível em operadoras de TV por assinatura, vai exibir a decisão, assim como o Disney+, plataforma de streaming para assinantes. É possível ver a final da Sul-Americana no site oficial ou no aplicativo.

Desde 2018, a final da Copa Sul-Americana é disputada em partida única. A Conmebol tomou a decisão após a briga entre torcedores do Boca Juniors e River Plate na final da Libertadores, na Argentina.

Como assistir o SBT no Youtube?

Além da tradicional transmissão na televisão, o SBT disponibiliza também a opção de assistir a partida entre Atlético-MG e Lanús no Youtube, através do canal SBT Sports. A intenção da emissora é oferecer ao torcedor uma opção mais ‘leve’ e divertida, com Diguinho Coruja e o humorista Beto Oliver.

É possível acompanhar a transmissão no Youtube pelo computador ou aplicativo.

Passo 1: Acesse www.youtube.com ou baixe o aplicativo de maneira gratuita. Na sequência, insira na busca, no espaço em branco na parte de cima, o nome ‘SBT Sports’.

Passo 2: Depois, clique na primeira imagem que aparece, com o ícone verde.

Passo 3: Encontre o banner do jogo entre Atlético-MG e Lanús na página principal e assista. Se não encontrar, vá até a opção ‘ao vivo’ e veja a decisão. Não precisa se cadastrar ou pagar por isso.

O que acontece em caso de empate na final?

Se a partida terminar empatada após o tempo normal, as equipes vão jogar a prorrogação com dois tempos de 15 minutos, conforme indica o regulamento da Conmebol. Se a igualdade persistir, aí o campeão será definido através de cobranças de pênalti.

Atlético-MG e Lanús disputarão dois tempos de 45 minutos, fora os acréscimos. Aquele finalista que conseguir mais gols será declarado o campeão ao fim da partida. Porém, se as equipes não saírem do zero a zero ou empatarem, a regra da Conmebol se aplica com a prorrogação em até 10 minutos após o fim da segunda etapa.