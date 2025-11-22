Futebol

Final da Sul-Americana vai passar no SBT hoje? Como assistir o jogo do Galo

Jogo começa às 17h e a torcida tem 3 opções para assistir

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir a final da Sul-Americana hoje Foto: Getty Images

Com transmissão na TV aberta e fechada neste sábado, 22 de novembro, o Atlético-MG busca o seu primeiro título da Copa Sul-Americana, mas para isso terá que vencer o Lanús. O jogo começa às 17h (de Brasília), e a noa notícia é que há 3 formas do torcedor assistir hoje.

Onde assistir a final da Sul-Americana hoje

O SBT transmite a final da Sul-Americana entre Atlético-MG e Lanús para todo o país na TV aberta, com narração de Tiago Leifert. O torcedor também pode assistir o jogo no site e no canal do Youtube do SBT de graça.

A ESPN, disponível em operadoras de TV por assinatura, vai exibir a decisão, assim como o Disney+, plataforma de streaming para assinantes. É possível ver a final da Sul-Americana no site oficial ou no aplicativo.

Desde 2018, a final da Copa Sul-Americana é disputada em partida única. A Conmebol tomou a decisão após a briga entre torcedores do Boca Juniors e River Plate na final da Libertadores, na Argentina.

  • TV aberta: SBT
  • TV paga: ESPN
  • Online: Disney+, site do SBT e Youtube SBT Sports

Como assistir o SBT no Youtube?

Além da tradicional transmissão na televisão, o SBT disponibiliza também a opção de assistir a partida entre Atlético-MG e Lanús no Youtube, através do canal SBT Sports. A intenção da emissora é oferecer ao torcedor uma opção mais ‘leve’ e divertida, com Diguinho Coruja e o humorista Beto Oliver.

É possível acompanhar a transmissão no Youtube pelo computador ou aplicativo.

Passo 1: Acesse www.youtube.com ou baixe o aplicativo de maneira gratuita. Na sequência, insira na busca, no espaço em branco na parte de cima, o nome ‘SBT Sports’.

Passo 2: Depois, clique na primeira imagem que aparece, com o ícone verde.

Passo 3: Encontre o banner do jogo entre Atlético-MG e Lanús na página principal e assista. Se não encontrar, vá até a opção ‘ao vivo’ e veja a decisão. Não precisa se cadastrar ou pagar por isso.

O que acontece em caso de empate na final?

Se a partida terminar empatada após o tempo normal, as equipes vão jogar a prorrogação com dois tempos de 15 minutos, conforme indica o regulamento da Conmebol. Se a igualdade persistir, aí o campeão será definido através de cobranças de pênalti.

Atlético-MG e Lanús disputarão dois tempos de 45 minutos, fora os acréscimos. Aquele finalista que conseguir mais gols será declarado o campeão ao fim da partida. Porém, se as equipes não saírem do zero a zero ou empatarem, a regra da Conmebol se aplica com a prorrogação em até 10 minutos após o fim da segunda etapa.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Onde assistir o jogo do Sporting x Marinhense hoje e escalação hoje

Em qual canal vai passar o jogo do Benfica x Atlético hoje

Confira a artilharia do Brasileirão 2025 e quem tem mais gols na temporada

Onde assistir o jogo do Bahia hoje x Fortaleza e escalação (20/11/25)

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x São Paulo ao vivo (20/11/25)

Onde vai passar o jogo do Grêmio hoje x Vasco nesta quarta

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes