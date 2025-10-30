Futebol

Flamengo e Palmeiras decidem final da Libertadores em novembro

Final será no estádio Monumental

Escrito por Anny Malagolini
Quando é a final da Libertadores 2025 Foto: Getty Images

A final da Libertadores de 2025 será entre dois brasileiros: Flamengo e Palmeiras. O Alviverde garantiu sua vaga após vencer o LDU por 4 a 0, uma virada história para o time. A decisão está marcada para o dia final de novembro, em Lima, no Peru.

Quando é a final da Libertadores 2025?

O jogo da final da Libertadores está marcada para sábado, 29 de novembro, em Lima, no Estádio Monumental, com horário a ser confirmado.

Flamengo e Palmeiras vão disputar o título da Libertadores em partida única, ou seja, 90 minutos entre dois tempos com 45 minutos onde quem vencer é o campeão de 2025. Em caso de empate no placar a prorrogação será iniciada e se nada mudar a decisão de pênaltis começa 10 minutos após o fim do jogo.

A partida única foi alterada em 2019, quando Flamengo e River Plate disputaram a final em Lima, no Peru, com vitória do time brasileiro por 2 x 1, conquistando o segundo título da sua história. A decisão foi tomada pela Conmebol um ano antes após confusão entre torcedores na decisão entre River Plate e Boca em Buenos Aires, na Argentina. Por decisão unânime, a partida de volta teve de ser transferida para Madrid, na Espanha.

Com isso, o Verdão vai disputar sua sétima final da Libertas e o Rubro-Negro a quinta.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Tem prorrogação na semifinal da Libertadores de 2025?

Onde vai passar o jogo do Flamengo e escalação hoje na semifinal

Onde assistir o jogo do Liverpool x Crystal Palace hoje e escalações

Em qual canal vai passar o jogo do Benfica x Tondela hoje

Onde assistir online o jogo do Brasil feminino hoje x Itália em Amistoso

Em qual canal vai passar o jogo do Betis x Atlético de Madrid e escalação

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes