Flamengo e Palmeiras decidem final da Libertadores em novembro

A final da Libertadores de 2025 será entre dois brasileiros: Flamengo e Palmeiras. O Alviverde garantiu sua vaga após vencer o LDU por 4 a 0, uma virada história para o time. A decisão está marcada para o dia final de novembro, em Lima, no Peru.

Quando é a final da Libertadores 2025?

O jogo da final da Libertadores está marcada para sábado, 29 de novembro, em Lima, no Estádio Monumental, com horário a ser confirmado.

Flamengo e Palmeiras vão disputar o título da Libertadores em partida única, ou seja, 90 minutos entre dois tempos com 45 minutos onde quem vencer é o campeão de 2025. Em caso de empate no placar a prorrogação será iniciada e se nada mudar a decisão de pênaltis começa 10 minutos após o fim do jogo.

A partida única foi alterada em 2019, quando Flamengo e River Plate disputaram a final em Lima, no Peru, com vitória do time brasileiro por 2 x 1, conquistando o segundo título da sua história. A decisão foi tomada pela Conmebol um ano antes após confusão entre torcedores na decisão entre River Plate e Boca em Buenos Aires, na Argentina. Por decisão unânime, a partida de volta teve de ser transferida para Madrid, na Espanha.

Com isso, o Verdão vai disputar sua sétima final da Libertas e o Rubro-Negro a quinta.